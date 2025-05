Quattro incontri in due giornate per le ragazze del Softball Vikings Malnate

Giovedì 1° maggio la squadra Vikings Malnate/Sannazzaro è scesa in campo a Bollate per una doppia sfida. Prima partita persa per manifesta, 0-15, ma decisamente meglio la seconda: le nostre ragazze hanno messo a segno quattro punti, tre dei quali firmati da Elisa Mancini. Il match si è chiuso 4-11. La giornata è stata comunque utile per confrontarsi con una squadra proveniente dalla serie A e sperimentare nuove formazioni. (Foto Laura Massarenti)

Domenica 4 maggio trasferta a Seveso contro le C.A.B.S. Ottima la prima partita: le nostre ragazze tengono il pareggio fino al sesto inning e poi affondano il colpo, vincendo 10-7.

Buona prova in pedana per Sarah e Ueida Aliu, che concedono solo 7 valide e 3 basi ball.

In attacco, da segnalare il fuoricampo interno di Elisa Mancini.

Bravissima Adriana Lipari, che arriva di corsa sul sacchetto di seconda e chiude un doppio gioco difensivo con un tiro in prima. Esordio da ricevitore titolare per Samantha Telve, che gioca tutta la partita. Ottimo attacco anche per le sorelle Aliu, Miriam Zilli (doppio), Lipari e Maddalena DaOlio.

La seconda partita si chiude invece con una sconfitta per 2-12: qualche base ball di troppo, ma buona prestazione comunque sia in attacco (triplo di Mancini, valide per DaOlio, Francesca Baldi e Gaia Righetto), sia in difesa (altro doppio difensivo di Lipari).

Prossimo appuntamento, a Sannazzaro, domenica 11 maggio! Forza Vikings