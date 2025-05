Rachele Giudici di Lonate Pozzolo tra le convocate per l’Europeo Under 17 Femminile

La Nazionale Italiana Femminile Under 17 è pronta a scendere in campo per la fase finale del Campionato Europeo di categoria, in programma dal 5 all’11 maggio 2025 nelle Isole Faroe. Tra le venti calciatrici selezionate dalla commissaria tecnica Selena Mazzantini figura anche Rachele Giudici, giovane centrocampista originaria di Lonate Pozzolo e attualmente in forza all’Inter.

L’Italia è inserita nel Gruppo B insieme a Spagna, Polonia e Francia. L’esordio delle Azzurrine è previsto per lunedì 5 maggio contro la Polonia alle ore 19 italiane presso il Torsvollur Stadium. Le successive sfide vedranno l’Italia affrontare la Francia giovedì 8 maggio e la Spagna domenica 11 maggio, entrambe alle ore 16 italiane. Le partite saranno trasmesse su RaiSport: la prima in differita, mentre le altre due in diretta.

La convocazione di Rachele Giudici rappresenta un importante riconoscimento per la giovane atleta lanatese, che avrà modo di mettersi in luce sul palcoscenico europeo. La giovane calciatrice è stata anche una delle protagoniste del video prodotto da Vivo Azzurro Tv di presentazione per l’appuntamento (guarda qui)

L’intera lista delle convocate comprende:

Portieri: Matilde Robbioni (Inter), Viola Sossai (Juventus)

Difensori: Elisa Bertero (Juventus), Martina Bressan (Inter), Sofia Pomati (Milan), Francesca Randazzo (Sassuolo), Sara Terlizzi (Roma), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter)

Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Anna Copelli (Juventus), Rachele Giudici (Inter), Stella Ieva (Fiorentina), Valentina Piccardi (Juventus), Giulia Robino (Inter)

Attaccanti: Giulia Galli (Roma), Morena Maria Gianfico (Napoli), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Martina Romanelli (Inter), Lucrezia Sasso (Inter)