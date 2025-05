Rapina al Parco Molina, il consigliere Angei chiede sorveglianza e chiusura notturna

La recente aggressione avvenuta al parco Molina di Varese ha riacceso il dibattito pubblico sul tema della sicurezza negli spazi verdi della città.

Una settimana fa Tomas Levati, architetto trentenne varesino, è stato brutalmente aggredito in piena notte da un gruppo di sei persone. I malviventi lo hanno trascinato fuori dalla sua automobile e sono fuggiti portando via il veicolo. L’uomo ha riportato ferite che gli sono valse una prognosi di dieci giorni.

A seguito di questo grave episodio, il consigliere comunale Stefano Angei, del Gruppo Consiliare Lega -Salvini Lombardia ha presentato una mozione per chiedere interventi urgenti da parte dell’amministrazione comunale. Nel documento, Angei sottolinea come con l’arrivo della stagione estiva i parchi cittadini tornino ad essere luoghi molto frequentati, soprattutto da famiglie e bambini. Il parco Molina, in particolare, si trova in una zona periferica, ma rappresenta un importante punto di riferimento per i residenti delle castellanze di Biumo Inferiore, Belforte e Valle Olona. “All’interno dell’area verde si trovano anche abitazioni private, il che rende la questione della sicurezza ancora più rilevante”, si legge nella mozione.

Il consigliere riporta anche numerose segnalazioni arrivate dai residenti, che lamentano lo stato di abbandono e degrado del parco. “A preoccupare non è soltanto la scarsa manutenzione del verde, ma anche la presenza abituale di gruppi di persone che, soprattutto nelle ore preserali, consumano alcolici creando disagio sia ai residenti sia agli altri frequentatori del parco”. L’aggressione subita da Levati, secondo Angei, rappresenta un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Nel testo della mozione si chiede quindi al Sindaco e alla Giunta di rafforzare la sorveglianza notturna dei parchi cittadini attraverso servizi dedicati, di installare telecamere di videosorveglianza all’interno del parco Molina, di valutare – previo accordo con i residenti – la chiusura dell’area verde nelle ore notturne e di potenziare l’illuminazione pubblica sia all’interno del parco che nelle aree limitrofe.