Record di adesioni al Premio Chiara Inediti 2025: 73 le raccolte presentate

Si è chiusa con 73 raccolte di racconti, un’adesione da record, la partecipazione al Premio Chiara Inediti 2025, il concorso letterario promosso dall’Associazione Amici di Piero Chiara in collaborazione con la Pietro Macchione Editore, giunto alla sua sedicesima edizione.

Scrittori e scrittrici over 25 da tutta Italia e dalla Svizzera Italiana hanno risposto con entusiasmo, accomunati dal desiderio di dare finalmente voce a racconti rimasti a lungo nel cassetto. Ogni raccolta, composta da almeno tre testi in lingua italiana, per un totale di circa 160.000 battute, è un viaggio personale e originale, frutto di anni di pensiero e scrittura, ora pronto per incontrare il giudizio dei lettori.

La Giuria Tecnica è ora all’opera per esaminare le opere e selezionare quella vincente. A presiederla è lo scrittore e giornalista Andrea Fazioli, affiancato da figure di spicco del mondo del mondo culturale e dell’informazione, pronte a confrontarsi e a riconoscere il valore della scrittura autentica, è così composta: Andrea Giacometti, direttore VareseReport, Mario Iodice, docente Università dell’Insubria, Marco Linari, giornalista freelance e Stefania Radman, giornalista VareseNews.

Il nome del vincitore sarà annunciato a giugno, durante una conferenza stampa e l’opera premiata verrà pubblicata da Pietro Macchione Editore.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 17.00, nella Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese, nell’ambito della Manifestazione Finale della XXXVII edizione del Premio Chiara.