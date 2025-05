Regia giapponese per la Uyba: arriva la palleggiatrice Nanami Seki

Lo avevamo anticipato qualche giorno (leggi qui) fa e ora è realtà: la Uyba Busto Arsizio mette a segno il colpo Nanami Seki, palleggiatrice titolare della nazionale giapponese. Classe 1999, reduce da un’annata straordinaria con l’Imoco Volley Conegliano, Seki ha messo la firma su tutti i trofei disponibili: Supercoppa Italiana, Campionato Mondiale per Club, Coppa Italia, Scudetto e Champions League.

Seki andrà così a formare una coppia di palleggiatrici di altissimo livello con Jennifer Boldini, offrendo a coach Barbolini una varietà di soluzioni tattiche e garantendo una regia di qualità. «La sua esperienza internazionale e la sua visione di gioco – si legge nel comunicato del club bustocco – saranno fondamentali per guidare la squadra verso nuovi traguardi. Con l’arrivo di Nanami Seki, la UYBA Volley Busto Arsizio dimostra ancora una volta la volontà di competere ai massimi livelli, puntando su atleta di caratura internazionale per costruire una squadra ambiziosa e competitiva».

Nata a Funabashi, nella prefettura di Chiba, il 12 giugno 1999, Seki ha mosso i primi passi nei tornei scolastici con la Chiba Kenritsu Kashiwai, per poi approdare nel 2018 alle Toray Arrows, una delle squadre di punta della V.League giapponese. Fin da subito ha dimostrato le sue qualità: nella stagione d’esordio ha raggiunto la finale scudetto, ricevendo il premio come miglior esordiente e l’inserimento nel sestetto ideale del campionato. Nel 2019 ha contribuito alla conquista del prestigioso Torneo Kurowashiki.

L’approdo in Italia nel 2024 con la maglia dell’Imoco ha rappresentato la definitiva consacrazione sul palcoscenico internazionale. Ora, per Seki, una nuova sfida a Busto Arsizio, dove porterà classe, esperienza e visione di gioco al servizio dell’Uyba.

UYBA 2025-26 Palleggiatrici: Jennifer Boldini (c), Nanami Seki(n, Imoco Conegliano)

Schiacciatrici: Rebecca Piva (c), Alessia Gennari (n, da Austin, Usa), Melanie Parra (n, da Texas CU, Usa), Valeria Battista (n, da Macerata)

Opposti: Josephine Obossa (c), Valentina Diouf (n)

Centrali: Silke Van Avermaet (c)

Liberi: Federica Pelloni (c), Francesca Parlangeli (n, da Cremona)

Allenatore: Enrico Barbolini (c)

L’intervista raccolta dall’ufficio stampa della Uyba

Il tuo primo anno in Italia con Conegliano è stato eccezionale… Il mio primo anno in Italia è stato pieno di nuove sfide. Era la prima volta che giocavo fuori dal Giappone, vivevo da sola, guidavo e mi dovevo adattare alla vita all’estero. Ma ho imparato tantissimo dai migliori giocatori del mondo e ho avuto una stagione davvero straordinaria e indimenticabile.

Quali sono le tue prime sensazioni da giocatrice UYBA? Sono davvero onorata di unirmi a UYBA. È una squadra con una grande storia e sono molto felice di farne parte.

Qual è la tua opinione sulla squadra UYBA in questa stagione? Quali giocatrici ti sono piaciute di più? Ho trovato la squadra molto compatta e unita. Sono rimasta particolarmente colpita da Josephine Obossa. Ricordo di aver guardato i video durante i meeting e di essere rimasta stupita dalle sue schiacciate potenti.

Hai giocato da titolare all’e-work arena di Busto Arsizio contro la UYBA, com’è stato giocando nel tuo nuovo palazzetto? Ho sentito il caloroso supporto dei tifosi durante la partita. Non vedo l’ora di giocare altre partite in questo splendido palazzetto, il mio nuovo campo di casa.

Stai seguendo il mercato UYBA? Cosa ne pensi della nuova squadra? Sono entusiasta di giocare con questa squadra. Con l’arrivo di nuove giocatrici e di giocatrici esperte come Alessia Gennari, spero che il mix di talenti crei una grande sinergia.

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione con la UYBA? Come squadra voglio che otteniamo risultati ancora migliori rispetto alla scorsa stagione. Farò del mio meglio per diventare un giocatore che possa aiutare il gruppo a raggiungere questo obiettivo.

Quanto è importante per te essere la palleggiatrice della tua nazionale? Giocare per la nazionale e ottenere buoni risultati è uno dei miei obiettivi più grandi. Quando ho deciso di diventare professionista, sognavo di entrare nella nazionale maggiore. Quindi è molto importante per me e continuerò a lavorare sodo per dare il mio contributo.

Descriviti come giocatrice e come ragazza fuori dal campo. Come giocatrice sono molto competitiva e cerco sempre di prestare molta attenzione ai miei compagni di squadra come palleggiatore. Fuori dal campo mi piace parlare con le persone, ma ho anche bisogno di stare da solo per ricaricarmi.