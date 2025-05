“Renzo Chiesa / Chiesa Renzo” al Cinemino di Milano

Prima proiezione al cinema a Milano, al CINEMINO, del documentario RENZO CHIESA / CHIESA RENZO del regista Paolo Boriani, 45 anni, originario di Luvinate: la sua opera racconta la straordinaria storia di Renzo Chiesa, uno dei più grandi fotografi della musica italiana.

Il film, prodotto da Bloom Media House, è stato presentato in concorso al RIFF di Roma, rassegna dedicata al cinema indipendente, e sarà proiettato per la prima volta al cinema a Milano, al CINEMINO, il 14 maggio alle 21:00.

Un evento che è stato ospitato anche a Materia, la nuova casa di VareseNews, in una serata molto partecipata e ricca di spunti e suggestioni.

«Non è un film, è un regalo. Chi lo guarderà si sentirà grato, perché Renzo Chiesa ci apre le porte di un tempo che non ritornerà, un tempo che si chiuderà o che si sta già chiudendo dietro di noi e che noi non vedremo mai più, mai, quello della fotografia analogica e, forse, della fotografia tout court», spiega Paolo Boriani

Il documentario indaga i 50 anni di fotografie di un maestro che ha immortalato alcuni dei più grandi artisti della storia della musica mondiale: da Jimi Hendrix ai Rolling Stones, da Bob Marley a Lucio Dalla, passando per Miles Davis, Nina Simone, Frank Zappa e molti altri. Il documentario esplora non solo le fotografie di Chiesa, ma anche la vita dietro le fotografie di quel ragazzo che a soli 17 anni fotografò Jimi Hendrix al Piper di Milano.

Trailer: https://vimeo.com/paoloboriani/rccr

Data: 14 maggio 2025

Orario: 21:00

Luogo: IL CINEMINO, Via Seneca 6, Milano

Biglietto: €8,00 + tessera associativa https://www.ilcinemino.it/ingressi/