Rhove torna con “LAPROVINCE#4”: un nuovo capitolo per l’artista di Rho

Dopo il successo del suo primo album Popolari, disco certificato Disco di Platino, Rhove fa il suo ritorno con il nuovo singolo LAPROVINCE#4, disponibile da oggi, venerdì 2 maggio, su tutte le piattaforme digitali, distribuito da EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Il brano inaugura una nuova «Era discografica» per l’artista del milanese e rappresenta il quarto episodio della serie La Province, una raccolta di tracce ispirate alla sua città natale, Rho, e alla vita in provincia. “LAPROVINCE#4” è un pezzo crudo, autentico e adrenalinico, che unisce ritmi serrati e sonorità potenti a un immaginario urbano fatto di sport, velocità e determinazione.

Con questo nuovo singolo, il rapper di Shekerando (7 dischi di Platino) rende omaggio alle sue radici e alla realtà periferica che ha forgiato il suo stile e la sua identità musicale. Ma “LAPROVINCE#4” è anche l’inizio di un nuovo percorso artistico, che lo vedrà protagonista con altri brani inediti in arrivo nei prossimi mesi.

Il 2024 ha già segnato un traguardo importante per Rhove: l’uscita dell’album Popolari, che ha consolidato la sua posizione nella scena urban italiana. Il disco, oltre al riconoscimento del Platino, includeva singoli di grande successo come “Alé”, “Pelé”, “Ancora” e “Petit Fou Fou” (in collaborazione con ANNA), tutti certificati Platino o Doppio Platino.