Rifondazione Comunista: concluso il XII congresso regionale, Matteo Prencipe nuovo segretario della Lombardia

Al termine del XII Congresso del Partito della Rifondazione Comunista della Lombardia, il Comitato Politico Regionale ha nominato il nuovo Segretario Regionale Matteo Prencipe, già segretario della Federazione milanese e dirigente nazionale del partito.

“Ringrazio i componenti del Comitato Regionale per la fiducia accordatami. Ci poniamo l’obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori lombardi, vessati da trent’anni di governo delle destre. La Lombardia è oggi una regione segnata da profonde disuguaglianze, dove anche chi ha un lavoro spesso non riesce a costruire un futuro dignitoso per sé e per la propria famiglia. All’alba di una grande trasformazione tecnologica del mondo del lavoro, vogliamo aprire un confronto costruttivo con tutte le forze sociali, sindacali e politiche della sinistra, per rimettere al centro del dibattito politico i bisogni reali di giovani, lavoratrici e lavoratori.”

Con questa nuova fase, Rifondazione Comunista Lombardia si prepara ad affrontare le sfide politiche e sociali future con spirito unitario, radicale e determinato, fanno sapere i vertici del partito.