Riforme e amministrazione pubblica: a Varese due giorni di confronto con i protagonisti del cambiamento

È iniziata oggi, giovedì 15 maggio 2025, l’8ª Rassegna di Diritto Pubblico dell’Economia, ospitata al Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Due giornate di approfondimento e confronto sulle trasformazioni in atto nell’amministrazione pubblica italiana, organizzate da UPEL Italia, realtà attiva da oltre vent’anni nella promozione della cultura giuridico-istituzionale. L’evento ha riunito magistrati, accademici, amministratori pubblici e giornalisti per discutere alcuni dei nodi più attuali e controversi delle riforme in corso.

Il tema di quest’edizione, “Giustizia, appalti, autonomia differenziata. Prospettive di riforme in cammino”, affronta questioni centrali nella ridefinizione del rapporto tra cittadini, enti locali e Stato. La presidente di UPEL Italia, Eleonora Paolelli, ha aperto i lavori con una riflessione forte: «Le riforme non sono solo testi normativi, ma scelte politiche che definiscono l’identità stessa della Repubblica. Dietro ogni cambiamento c’è un’idea di società, un modello di governance».

Tra i temi trattati nella prima giornata: la riforma della giustizia contabile, che mira a un ruolo più collaborativo della Corte dei conti; le modifiche al sistema di responsabilità penale degli amministratori pubblici dopo l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio; e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nella contrattualistica pubblica, con implicazioni importanti per trasparenza ed efficienza.

Sul palco si sono alternate figure di primo piano come Guido Carlino, presidente della Corte dei conti; Carmine Volpe, presidente aggiunto del Consiglio di Stato; Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia; Roberto Garofoli, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; e Bernardo Giorgio Mattarella, docente alla LUISS Guido Carli. Presenti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Varese Davide Galimberti, e il presidente della Provincia Marco Magrini.

Domani si terrà la seconda giornata di lavori, con nuovi interventi dedicati al tema dell’autonomia differenziata e alle sfide di una pubblica amministrazione più moderna e funzionale.

L’iniziativa conferma il ruolo della Rassegna come spazio autorevole di dibattito tra istituzioni, università e territori, con l’obiettivo condiviso di costruire un’amministrazione pubblica più efficace, trasparente e vicina ai cittadini.