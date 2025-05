Riparte Festival Glocal: il tema dell’edizione 2025 sarà Materia

Il tema scelto per l’edizione 2025 di Festival Glocal è molto di più che un’omaggio a Materia, la nuova casa di VareseNews. C’è, ovviamente, la volontà di raccontare quello che è diventato un nuovo modello di sostenibilità per l’informazione locale, un paradigma unico nel panorama del giornalismo locale italiano.

Ma la materia è anche quella che la fisica ci insegna essere in grado trasformarsi in energia, quella che si studia sui banchi di scuola. Ed ecco che l’edizione 2025 di Festival Glocal, in programma dal 6 al 9 novembre prossimi, vuole essere un’occasione di approfondire e mettere in pratica tutti quegli elementi che stanno cambiando la professione giornalistica.

Come orami tradizione, la costruzione del palinsesto del festival vuole essere un percorso partecipato. Aperto cioé a chiunque, giornalista o non, voglia suggerire un tema da approfondire per capire come stia cambiando il mestiere di raccontare. Per farlo, è possibile compilare questo modulo entro il prossimo 30 giugno: