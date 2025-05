Riso e asparagi locali, è la “ricetta” del mercatino di primavera della Croce Rossa di Varese

Sabato 10 maggio 2025, dalle 9:00 alle 18:00, il cuore di Varese si animerà con colori, sapori e solidarietà grazie al Mercatino di Primavera organizzato dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana. L’evento si terrà in Corso Matteotti, e offrirà ai visitatori l’occasione di acquistare prodotti locali e contribuire a una causa importante.

Tra le specialità in vendita si potranno trovare confezioni di riso e asparagi freschi del territorio, simboli della stagionalità e della tradizione agricola locale. Ma non finisce qui: per grandi e piccini ci sarà anche in programma una divertente pesca, per unire il piacere della partecipazione alla solidarietà.

Il ricavato del mercatino sarà interamente destinato al sostegno delle attività socio-assistenziali della Croce Rossa di Varese, un’occasione concreta per aiutare chi ha più bisogno.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a eventi@crivarese.it o contattare il numero +39 366 6454396.