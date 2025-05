Rosario e spiritualità, gli Scout d’Europa di Varese in preghiera al Sacro Monte

Intensa serata per i ragazzi, i capi e le famiglie degli Scout d’Europa di Varese, quella di ieri, venerdì 9 maggio.

Nel mese di maggio, il mese dedicato alla Madonna, il Gruppo scout ha organizzato un forte momento di preghiera, con Santo Rosario e pellegrinaggio giubilare al Sacro Monte di Varese, dove è stato accolto da don Eros Monti, Parroco del Sacro Monte.

“Maria è, come i nostri lupetti sanno bene, la nostra Mamma del Cielo. A lei ci affidiamo come Gruppo scout, come cristiani, come fratelli e sorelle nella fede e nello scoutismo. A lei abbiamo affidato anche la Chiesa in questo momento delicato e importantissimo”, hanno commentato i Capi scout.

UNA PROPOSTA EDUCATIVA CATTOLICA PER IL TERRITORIO –

Gli Scout d’Europa sono presenti nella città e territorio di Varese da oltre 40 anni, oggi con sede presso l’Oratorio della Brunella. Più di 20 Capi offrono un percorso educativo all’insegna dell’avventura, del gioco e della conoscenza di sé, secondo i valori della Chiesa Cattolica. Per informazioni e adesioni scrivere a varese_3@fse.it