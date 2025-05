Rovera si affida all’amata pista di Spa per risalire nella classifica del Mondiale Endurance

La vittoria ottenuta a Brands Hatch nella prima gara sprint del GT World Challenge è stato “l’aperitivo” ideale per la partecipazione di Alessio Roera alla terza tappa stagionale del FIA WEC, il mondiale endurance, la serie più importante tra quelle cui è iscritto quest’anno il “ferrarista di Casbeno”.

La “6 Ore di Spa” si disputa come consuetudine al sabato (10 maggio) e quindi il tradizionale programma di tre giorni scatta oggi, giovedì 8, con i primi giri in pista delle vetture Hypercar e LMGT3 che saranno poi protagoniste della prestigiosa gara di durata. Il tracciato belga è quello più amato dal 29enne varesino che vanta tre vittorie di classe nel WEC sulla pista delle Ardenne.

Come a Brands Hatch, Rovera guiderà una Ferrari 296, questa volta in versione LMGT3, sempre gestita dal team piacentino AF Corse: il volante passerà dalle sue mani a quelle del gentleman francese François Heriau e del 24enne anglo-americano Simon Mann. Il terzetto del Cavallino Rampante intende riscattare la gara disputata (si fa per dire) a Pasqua a Imola: in quell’occasione Mann venne speronato da Valentino Rossi mentre era in testa alla corsa, un incidente che causò il ritiro di Rovera e compagni.

Il WEC 2025 quindi dovrà essere una sorta di rincorsa per la Ferrari numero 21 che all’esordio in Qatar aveva colto un quinto posto utile ma non eccezionale. Va comunque ricordato che c’è un jolly che tutti attendono, la 24 Ore di Le Mans, che assegna un numero di punti molto più alto delle altre prove e che può ribaltare la corsa al titolo.

«Torniamo nel Mondiale per ripartire, dopo quanto successo a Imola. Non è un segreto che Spa sia il mio circuito preferito e spero che il test di preparazione svolto con la squadra si rivelerà utile. Dovremmo trovare un meteo abbastanza fresco, condizione non sfavorevole con le Goodyear che utilizziamo nel FIA WEC, e su una pista così scorrevole storicamente con la Ferrari siamo sempre andati bene. L’unica cosa certa, però, è che per vincere o andare sul podio tutta la squadra dovrà svolgere un lavoro perfetto».

Come detto, la tregiorni di gara prende il via al giovedì con due turni di prove libere. Venerdì alle 11 la terza sessione di libere mentre le qualifiche sono previste dalle 14,40. Sabato semaforo verde alle 14 e bandiera a scacchi alle ore 20 per le 36 vetture iscritte, suddivise a metà tra Hypercar e GT3. A proposito della classe regina, la Ferrari fino a questo momento si sta comportando molto bene: ha vinto sia in Qatar con la #50 (Fuoco, Molina, Nielsen) sia a Imola con la #51 (Calado, Giovinazzi, Pier Guidi) che attualmente comanda in classifica generale davanti all’altra Ferrari (quella gialla di AF Corse) di Hanson, Kubica e Yifei.