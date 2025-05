Ruba una bici a Stabio, ma si fa beccare alla stazione di frontiera: protagonista un 19enne tunisino residente nel Varesotto, arrestato dalle forze dell’ordine svizzere.

L’episodio risale al 1° Maggio: la Polizia Cantonale ha ricevuto la segnalazione del furto di una bicicletta elettrica all’interno di un’autorimessa in territorio di Stabio. Le ricerche subito avviate dalla Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia Città di Mendrisio e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) hanno quindi permesso di individuare il 19enne nei pressi della stazione ferroviaria di Stabio, da cui si rientra in Italia.

Scattate le manette ai polsi del giovane, gli accertamenti dovranno ora stabilire una eventuale responsabilità del ragazzo (con precedenti specifici) in altri episodi analoghi e identificare possibili complici. Negli ultimi mesi nella regione sono infatti stati registrati diversi furti di e-bike e biciclette.

Le ipotesi di reato sono di furto, violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca.

Parallelamente alla notizia, la Polizia Cantonale segnala anche i principali consigli contro i furti di biciclette, disponibili a questo link.