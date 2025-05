Sabato 10 maggio si conclude il mandato del consiglio comunale dei giovani di Laveno Mombello

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello si appresta a concludere il proprio mandato, dopo tre anni, con un evento aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà sabato 10 maggio 2025 presso Villa Frua, dalle 18:00 all’01:00. «Sarà un’occasione per ripercorrere insieme il percorso di questi anni, celebrare i progetti realizzati e dare il via a un nuovo ciclo di partecipazione giovanile», spiegano gli organizzatori.

La festa prevederà un DJ set a cura di Deiv-Man-Selmi, ingresso gratuito e presenza di stand gastronomico con food&beverage. Durante il mandato 2022-2025, il Consiglio Comunale dei Giovani ha promosso iniziative culturali, ambientali e sociali, dimostrando quanto l’impegno delle nuove generazioni possa incidere concretamente sul territorio.

Tra le attività si possono ricordare il Laveno (end of) Summer Festival, incontri culturali, dibattiti sulle elezioni politiche, djset in spiaggia, Homeland. «Questi tre anni sono stati un viaggio incredibile: abbiamo imparato, sbagliato, costruito. Soprattutto, ci siamo messi in gioco per la nostra comunità», dichiara Carolina Barzan, presidente uscente del Ccdg, «grazie a chi ha creduto in noi e ci ha dato lo spazio per crescere e agire concretamente».

Sabato 10 maggio sarà anche giornata di elezioni: i giovani tra i 15 e i 25 anni, residenti a Laveno Mombello, potranno votare per eleggere il nuovo Consiglio Comunale dei Giovani presso il seggio allestito a Villa Frua, aperto dalle 9:00 alle 21:00. «La costituzione del Ccdg è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Civitas», aggiunge l’Assessore alle Politiche giovanili Elisabetta Belfanti, «e, alla fine del primo mandato, non possiamo che essere grati a questo gruppo di ragazzi, dai quali abbiamo ricevuto molto. Ci auguriamo di aver dato loro conoscenze nuove e supporto per tutte le iniziative proposte e ci congediamo da loro con un po’ di tristezza, ma certi che continueranno a seguire i loro successori. Al nuovo consiglio l’augurio di proseguire con lo stesso entusiasmo e con la fucina di idee che ha caratterizzato il primo triennio». Un’occasione importante per dare voce alle idee delle nuove generazioni, continuare il dialogo tra giovani e istituzioni e costruire insieme il futuro della comunità.

Prenotazione consigliata, non obbligatoria https://www.eventbrite.com/e/biglietti-laveno-end-of-mandato-1349616131179?aff=oddtdtcreator

Per informazioni: Mail: consiglio.giovani@comune.lavenomombello.va.it Instagram: @ccdg_lavenomombello