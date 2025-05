Sagra del Cinghiale e della Fiorentina, tre giorni di sapori toscani a Cassano Magnago

Dal 9 all’11 maggio 2025 all’Area Feste di Via Primo Maggio convivialità e buon cibo saranno protagonisti assoluti. Un evento pensato per chi ama la cucina robusta e genuina, ma anche per chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna della musica

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna a Cassano Magnago uno degli eventi gastronomici più amati: la Sagra del Cinghiale e della Fiorentina, tre giornate dedicate ai sapori autentici della cucina toscana.

Dal 9 all’11 maggio 2025 l’Area Feste di Via Primo Maggio si trasformerà in un angolo di Toscana, dove tradizione, convivialità e buon cibo saranno protagonisti assoluti. Un evento pensato per chi ama la cucina robusta e genuina, ma anche per chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna della musica, dell’intrattenimento e del buon vivere.

Il gusto autentico della Toscana

La proposta gastronomica della sagra celebra i piatti più iconici della tradizione toscana, con particolare attenzione alla qualità degli ingredienti e alla fedeltà alle ricette originali.

Tra i piatti da non perdere, spiccano i Pici al ragù di cinghiale, la Fiorentina da un chilo, la Panzanella fresca e saporita, il Salmì di cinghiale e, per concludere in dolcezza, i tradizionali Cantucci con Vin Santo.

La cucina sarà attiva per tutta la durata dell’evento, con possibilità di servizio al tavolo e anche take away per chi preferisse gustare a casa le specialità toscane.

Menù completo

Antipasti

Tagliere di salumi e formaggi – 13 €

Tavolozza toscana (guanciale, finocchiona, salame di cinghiale, crostino nero toscano, bruschetta con crema di carciofi) – 14 €

Primi piatti

Pici ai porcini e tartufo – 11 €

Pici al ragù di cinghiale – 10 €

Pasta al pomodoro – 8 €

Panzanella (pane, pomodoro, cetrioli, basilico) – 8 €

Secondi piatti

Fiorentina 1 kg con patata fritta e salsa tartara – 49 €

Costata 600 g con patata fritta – 23 €

Rosticciana alla griglia (costine) con patata fritta – 13 €

Salmì di cinghiale – 13 €

Contorni

Patate fritte – 4 €

Fagioli all’uccelletto – 4 €

Dessert

Cantucci con Vin Santo – 5 €

Tiramisù – 5 €

Musica, divertimento e atmosfera toscana

La Sagra del Cinghiale e della Fiorentina non è solo un evento culinario, ma un’occasione per vivere serate di allegria e musica dal vivo. Il programma prevede intrattenimento per tutte le età:

Venerdì 9 maggio

19:00 apertura evento, cucine e tiro a segno

21:30 Karaoke con Ariele

01:00 chiusura

Sabato 10 maggio

19:00 apertura evento, cucine e tiro a segno

21:30 DJ set 360°

01:00 chiusura

Domenica 11 maggio

12:00 apertura evento, pranzo e tiro a segno

15:00 chiusura pranzo

19:00 riapertura serale

21:30 musica dal vivo con Luciano e Paola (liscio)

00:30 chiusura

Durante tutta la durata dell’evento sarà inoltre disponibile il tiro a segno, una delle attività più apprezzate da grandi e piccoli.

Un evento per ogni condizione meteo

Grazie a una tensostruttura coperta di oltre 1600 mq, la sagra si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo, assicurando ai partecipanti il massimo comfort.

L’ingresso è gratuito per tutta la manifestazione, ma è altamente consigliata la prenotazione, viste le numerose richieste e la disponibilità limitata dei posti a sedere.

Come prenotare

Prenotare è semplice:

Compila il modulo online a questo link

Oppure contatta il numero: 349 538 2384 (anche WhatsApp)

Disponibile anche servizio da asporto su richiesta.