Scacchi, spettacolo al torneo Mondini: trionfa Daniel Contin, baby Arun Ria già star

Un torneo di altissimo livello, quello andato in scena per ricordare il presidente Francesco Mondini, figura storica dello scacchismo varesotto e non solo.

A trionfare è stato Daniel Contin, maestro internazionale e grande amico di Mondini, con cui ha contribuito a costruire la storia degli scacchi nel Paese. Secondo posto per Alessandro Bossi, tra i soci fondatori del circolo, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Arun Ria, talento di appena 11 anni, già campionessa nazionale e protagonista ai Mondiali.

Premi speciali anche per Maria Rosa Centofante (miglior giocatrice), Maurizio Zuccoli (miglior over 65) e Alberto Lomazzi, miglior under 18 e unico capace di strappare una patta al vincitore Contin. Ottima anche la prova di Filippo Albergotti, che grazie alla performance ha raggiunto la terza nazionale. Un evento vissuto con soddisfazione da tutto il circolo: il miglior modo per onorare la memoria di Mondini.