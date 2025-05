Sedici studenti del liceo di Arconate ospiti dei coetanei della scuola superiore di Kouvola in Finlandia

Prosegue il percorso di internazionalizzazione del Liceo d’Arconate e d’Europa grazie al progetto Erasmus+ A Home Away from Home. Dal 4 al 9 maggio 16 studenti dell’istituto, accompagnati dalle docenti prof.ssa Petruzio e prof.ssa Re, stanno vivendo un’esperienza di scambio con i coetanei del liceo di Kouvola, in Finlandia.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+, rientra in un più ampio progetto di cooperazione tra scuole europee volto a favorire l’incontro tra culture, lingue e stili di vita differenti.

Dopo l’accoglienza della delegazione polacca lo scorso aprile ad Arconate, ora sono gli studenti italiani a immergersi nella realtà quotidiana delle famiglie finlandesi.

Il progetto ruota attorno al tema A Home Away from Home, che richiama il valore dell’ospitalità e dell’integrazione, elementi fondamentali per vivere pienamente un’Europa dei popoli.

Durante lo scambio, i ragazzi non solo partecipano ad attività scolastiche e laboratori interculturali, ma vivono la quotidianità delle famiglie ospitanti, condividendo abitudini, pasti, conversazioni e momenti autentici di relazione: un’esperienza che lascia il segno, ampliando orizzonti personali e culturali.

A sostenere e coordinare con passione l’iniziativa è la Commissione Erasmus del Liceo d’Arconate e d’Europa, composta da docenti e coadiuvata dal personale amministrativo dell’I.O. Europeo e dalla Dsga Monica Boccaccini, motore di numerose attività progettuali che da anni favoriscono una formazione aperta all’internazionalità e al dialogo tra culture.

«Le esperienze Erasmus non sono semplici viaggi – afferma il Dirigente scolastico Emanuele Marcora – ma tasselli fondamentali nella costruzione dell’identità europea delle nuove generazioni. Conoscere, vivere e confrontarsi con culture diverse arricchisce il percorso formativo dei nostri studenti e li rende cittadini più consapevoli, solidali e aperti».