Settimana del Lago: dodici ristoranti celebrano i sapori del territorio varesino

Dal 16 al 25 maggio a Varese arriva la “Settimana del Lago“: i sapori del territorio celebrati dalla Confraternita del Ris in Cagnun col Persic in dodici ristoranti aderenti.

La Confraternita del Ris in Cagnun col Persic, fondata a Varese nel 2022 per promuovere e tutelare la cucina tradizionale varesina e in particolare l’antica ricetta del riso in cagnone con il pesce persico, annuncia con orgoglio la prima della Settimana del Lago, che si terrà dal 16 al 25 maggio.

Durante questi dieci giorni, 12 ristoranti del territorio varesino proporranno menu speciali dedicati al pesce di lago e alla cucina locale, con interpretazioni creative e autentiche dei piatti della tradizione. L’iniziativa mira a valorizzare i sapori della nostra terra, i prodotti locali e la cultura enogastronomica del lago, in un percorso diffuso tra tavole e storie.

I ristoranti aderenti all’iniziativa sono:

Osteria del Sass – Besozzo

Bon Bottega e Ristoro – Cazzago Brabbia

Trattoria Maran – Varese

Ristorante Tana d’Orso – Varese

Albergo Sacro Monte Varese – Varese

Le Grotte della Valganna – Varese

Ristorante Crotto Plinius – Induno Olona

La Vineria Porta San Martino – Varese

Ristorante Bologna – Varese

Locanda del Chierichetto – Malnate

Ristorante Ossobuco – Varese

Osteria di Piazza Litta – Varese

A conclusione della Settimana del Lago, domenica 25 maggio alle ore 10:00, il suggestivo Castello di Masnago ospiterà l’annuale Convivio della Confraternita, momento culminante dell’evento: una grande occasione di incontro e scambio culturale e gastronomico che vedrà la partecipazione di altre confraternite italiane, invitate a scoprire Varese, la sua cucina e la preziosa collezione d’arte del castello.

Questa iniziativa rappresenta non solo un’opportunità per valorizzare la cucina di lago, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra gastronomia, cultura e territorio, con uno sguardo alla memoria e all’innovazione.