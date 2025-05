Si amplia la rete di Openjobmetis che apre una nuova filiale ad Assago Milanofiori

Openjobmetis, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, amplia la propria rete con l’apertura di una nuova filiale ad Assago Milanofiori, posizionandosi in uno dei distretti più dinamici per lo sviluppo economico e l’innovazione del Nord Italia.

Questa scelta si inserisce in una strategia di crescita mirata, che riconosce nel comune alle porte di Milano un’area ad alto potenziale per la creazione di valore tra imprese e capitale umano.

La nuova sede nasce per rispondere in modo tempestivo ed efficace alla crescente domanda di personale qualificato, intercettando le esigenze del tessuto imprenditoriale locale e offrendo servizi avanzati di selezione, formazione e inserimento professionale.

Assago, grazie alla prossimità con Milano, all’eccellente accessibilità – garantita dalla linea 2 della metropolitana e da un nodo stradale strategico – e alla presenza di aziende attive nei principali settori trainanti, si conferma ideale per attrarre talenti e generare nuove opportunità occupazionali.

La nuova filiale sarà focalizzata in particolare su comparti ad alto potenziale di sviluppo:

 Tecnologie digitali e ICT

 Logistica e trasporti

 Salute e farmaceutico

 Green economy e sostenibilità

«L’obiettivo – commenta Alessia Carrino, Team Leader Openjobmetis – è anticipare i fabbisogni delle imprese in ambiti dove la richiesta di competenze specialistiche supera l’offerta disponibile. Lavoreremo in sinergia con le nostre divisioni specializzate per progettare percorsi formativi mirati, capaci di rispondere in modo concreto alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La presenza in un’area così visibile e accessibile come quella di Milanofiori, oltre a rafforzare il presidio territoriale, ci consente di aumentare l’attrattività verso nuovi clienti e candidati, ampliando il nostro raggio d’azione»

Nel contesto dell’area metropolitana milanese, dove la mancanza di profili tecnici qualificati continua a rappresentare una criticità nel 2025, Openjobmetis si propone come partner attivo nella valorizzazione del capitale umano, mettendo a disposizione già da ora una selezione di posizioni aperte presso la nuova sede:

 Back Office Commerciali (settore automotive)

 Operatori Socio Sanitari (OSS)

 Fisioterapisti

 IT Service Manager / Platform Analyst

 Magazzinieri Mulettisti

 Sales Assistant – Retail Part Time

Le offerte sono pensate per connettere le nuove competenze con realtà aziendali innovative, strutturate e orientate alla sostenibilità e alla trasformazione digitale.

Dalla logistica integrata alla sanità, dall’industria 4.0 al fashion retail, Openjobmetis intende contribuire in modo tangibile allo sviluppo dell’occupazione di qualità.

Tutte le opportunità professionali sono consultabili e aggiornate quotidianamente sul sito: www.openjobmetis.it

Dove trovarci: Centro Direzionale Milanofiori, Viale Milanofiori 1, Palazzo F1 – 1° piano, Assago (MI)

Contatti: assago@openjob.it