Si chiude il monitoraggio sull’influenza: oltre 16 milioni i casi in Italia, mai così numerosi

Con la diciassettesima settimana del 2025, tra il 21 e il 27 aprile, si conclude la sorveglianza RespiVirNet sull’andamento dell’influenza.

Alla fine del mese scorso, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) nel paese si è mantenuta sotto la soglia basale con un livello pari a 3,7 casi per mille assistiti (4,9 nella settimana precedente).

Stagione da record per l’influenza

Nell’intera stagione 2024-2025 i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 16.129.000, numero mai raggiunto nelle precedenti stagioni influenzali. Con il picco che ha toccato i 17 casi ogni 1000 abitanti contro i 18 dello scorso anno, sfiorando la fascia di alta intensità.

A fine aprile 3,75 casi ogni mille assistiti

Durante la diciassettesima settimana del 2025, 1.133 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti: il valore dell’incidenza è stata pari a 3,75 casi per mille assistiti.

Nella fascia di età 0-4 anni si sono registrati 8,21 casi ogni mille, tra i 5 e i 14 anni 3,40, nella fascia 15-64 anni 3,99 e tra gli over 65 anni 2,37 casi per mille assistiti.

Picco tra fine gennaio e inizio febbraio

Il tasso più elevato è stato toccato tra i piccolissimi che, tra fine gennaio e inizio febbraio, ha raggiunto il picco di 44 casi ogni 1000 assistiti seguiti dalla fascia dei ragazzini ( 5- 14 anni) con il 23,39 casi .

Influenza, virus sinciziale e SarSCov2 in circolazione

Nella diciassettesima settimana del 2025, , i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 221.000.

La percentuale dei campioni risultati positivi per influenza è risultata pari a 3,7%, in ulteriore diminuzione rispetto alla settimana precedente (5,6%).

Tra i 924 campioni ricevuti dai laboratori della rete : 34 sono risultati positivi per influenza, di cui 24 di tipo A (13 di sottotipo H3N2, 3 H1N1pdm09 e 8 non ancora sottotipizzati) e 10 di tipo B, 33 (3,6%) sono risultati positivi per VRS (sinciziale), 7 (0,7%) per SARS-CoV-2 e i rimanenti 287 sono risultati positivi per altri virus respiratori.

Nell’ultima settimana di gennaio oltre un milione di casi stimati

La settimana più critica della stagione influenzale è stata la quarta del 2025 quando si è raggiunto il picco di 1.024.900 casi stimati.

La situazione in Lombardia

In Lombardia il periodo influenzale è stato tra inizio dicembre e fine febbraio con le due settimane a cavallo di gennaio e febbraio quelle più critiche

Nell’ultima settimana di indagine, in Lombardia l’incidenza è stata del 3,95 per mille con i casi della primissima infanzia che sono stati l’84 per mille, i bambini tra i 5 e i 14 anni con tasso del 2,84, la fascia tra i 15 e i 64 anni con il 4,24 per mille e gli over 65 con il 2,39.