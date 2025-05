Si corre la Ecorun Varese 2025: sport, sostenibilità e solidarietà al centro della Città giardino

Varese si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport, della solidarietà e della sostenibilità con la 6ª edizione di EcoRun Varese, che si terrà il 10 e 11 maggio (QUI TUTTO IL PROGRAMMA).

La conferenza stampa di presentazione ha svelato tutti i dettagli dell’evento, che promette di trasformare il cuore della città in un palcoscenico senza traffico, dove podisti, ciclisti e cittadini potranno godere di un’atmosfera festosa e sostenibile.

Un Weekend di Sport e Benessere per Tutti

L’edizione 2025 dell’EcoRun si articolerà in un’interessante combinazione di gare competitive e attività per tutti. Il sabato 10 maggio, Piazza Monte Grappa ospiterà lo Sport Village, un’area dove le associazioni sportive locali offriranno dimostrazioni di ginnastica artistica, acrobatica, tornei di pallacanestro, e nuove discipline come padel, pickleball e softball. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in un’esperienza che promuove la pratica sportiva e il benessere fisico.

Domenica 11 maggio, le strade di Varese saranno libere dal traffico, offrendo uno spazio sicuro e tranquillo per le gare podistiche. Le competizioni principali includono la EcoRun VARESE 21100 Half Marathon e la EcoRun VARESE 21100 Varese TEN, ma non mancano anche eventi più informali, come la Happy TEN (10 km) e la Happy FIVE, una corsa che unisce il piacere della corsa alla sensibilizzazione ambientale attraverso il plogging.

Solidarietà e Inclusività al Cuore dell’Evento

L’edizione di quest’anno non si limita solo a celebrare lo sport, ma integra anche forti elementi di solidarietà e inclusività. Sono infatti coinvolte due associazioni benefiche: il Centro Gulliver di Varese, che parteciperà con il suo team di runner, e ADIUVARE (Associazione Diabetici Uniti Varese), che offrirà ai partecipanti la possibilità di monitorare la glicemia prima e dopo la gara.

Durante la conferenza stampa, i rappresentanti delle diverse istituzioni locali, tra cui il sindaco Davide Galimberti, hanno espresso il loro apprezzamento per la manifestazione. “EcoRun è un evento che unisce sport, benessere e una forte attenzione verso l’ambiente”, ha sottolineato il Sindaco, già iscritto alla gara di 10 chilometri.

La Sostenibilità Come Tema Centrale

La sostenibilità è al centro dell’EcoRun, che punta a ridurre al minimo l’impatto ambientale attraverso l’uso di acqua pubblica per i ristori e la gestione dei rifiuti tramite il sistema degli Eco-Point, che promuove la raccolta differenziata. Inoltre, i partecipanti sono invitati a vivere l’evento come un’opportunità per riscoprire la bellezza della città senza il rumore del traffico, respirando aria più pulita e godendo di un ambiente più vivibile.

Un Programma Ricco di Attività Culturali e di Intrattenimento

Oltre alle gare, l’EcoRun offrirà una serie di appuntamenti culturali che arricchiranno il fine settimana. Sabato 10 maggio, la Torre Civica di Varese ospiterà una mostra di moda sostenibile, con capi realizzati dagli studenti dell’ISIS Newton. Ci saranno anche narrazioni itineranti sulla storia di Varese, la prima Fiera del Libro a cura de La Varese Nascosta e visite guidate ai negozi storici del centro.

Gli appassionati di ciclismo potranno partecipare a diverse attività legate alla mobilità sostenibile, come il tour in bicicletta “I sentieri dell’acqua” e il raduno Ciclovarese. Anche i più giovani potranno divertirsi con la Gara di Formula 1 a pedali, che si svolgerà domenica 11 maggio nel pomeriggio.

Conclusioni e Invito a Partecipare

La conferenza stampa si è conclusa con un invito a partecipare numerosi all’evento, che promette di essere un successo, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. “EcoRun Varese non è solo una manifestazione sportiva, è un’occasione per vivere la città in modo nuovo, sostenibile e inclusivo”, ha dichiarato Giuseppe Micalizzi, presidente di EcoRun Varese.

Con una forte impronta ecologica, culturale e sociale, la 6ª edizione di EcoRun Varese si conferma un evento da non perdere per tutti coloro che amano lo sport e vogliono contribuire a un futuro più sostenibile.

Informazioni utili:

Le iscrizioni online sono aperte fino alle 24:00 dell’8 maggio.

L’Info-Point per il ritiro dei pettorali sarà operativo sabato 10 maggio dalle 14:00 alle 19:00 e domenica 11 maggio dalle 07:00 alle 08:30.

Le gare competitive partiranno domenica 11 maggio alle 9:00 da Corso Matteotti.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA