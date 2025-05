“Siamo costretti a trasferirci”: la Libreria degli Asinelli torna in Piazza Repubblica a Varese

Dopo 4 anni in via Bagaini nel centro storico di Varese la Libreria degli Asinelli, realtà del settore librario indipendente, è costretta a cambiare casa e trasferirsi nella vecchia sede di piazza Repubblica.

A spiegare i motivi del trasferimento è Laura Branchini titolare dell’attività insieme a Stefano Perez. Lo ha fatto con un post sui social che pubblichiamo di seguito:

“Troppo alte le spese, e non vogliamo chiudere; quindi, ritorniamo nella vecchia sede di piazza della Repubblica, che per lo meno è nostra. Siamo l’unica libreria indipendente di Varese. Sosteneteci. Ecco come: Da oggi 23 aprile e fino a sabato 10 maggio per ogni acquisto su tutti i titoli nuovi e presenti in scaffale, buono sconto del 10% da spendere entro il 13 giugno nella sede di Piazza della Repubblica. Inoltre, offerta sull’usato: 7 titoli a scelta con soli 10 €. Naturalmente vi aspettiamo numerosi”.

Una crisi, quella delle realtà indipendenti, sempre più diffusa negli ultimi anni per molteplici fattori che vanno dal rincaro dei prezzi alla concorrenza delle grandi catene e delle vendite online: «Le librerie indipendenti hanno una posizione di svantaggio perché devono sobbarcarsi tutti i costi di gestione e per un ridotto numero di clienti – spiega Laura Branchini -, siamo costretti a tornare alla nostra vecchia sede nel cortile interno di Piazza Repubblica, non dovendo pagare l’affitto, avendo i muri di proprietà».

La titolare negli anni ha scommesso sulla propria clientela, attraverso attività e incontri rivolti al pubblico: «Nel 2021, quando ci siamo trasferiti qui in Bagaini, dopo la fine del primo periodo di lockdown abbiamo avuto un alto numero di clienti che ci permetteva di mantenere i costi del negozio e del bistrot – commenta Laura Branchini -, le persone avevano molta voglia di uscire e riuscivamo a vendere molti più libri, oggi invece le persone stanno molto più in casa e tendono a venire meno in libreria».

Da metà maggio l’avventura della libreria degli Asinelli proseguirà in piazza Repubblica: ci sarà il punto vendita dei libri con la consueta selezione ricercata e particolare insieme ad eventi e attività culturali nella nuova location.