Sicurezza a Saronno e Caronno Pertusella: si valuta un presidio della Polfer in stazione

Si è tenuta nella mattinata di venerdì 16 maggio alla Sala Motta della Prefettura di Varese una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, il dott. Catalano in rappresentanza del sindaco di Varese, il Questore dott. Mazza, il col. Gagliardo per l’Arma dei Carabinieri, il col. Rella per la Guardia di Finanza, il dott. Ferri dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Milano, il Prefetto Scolamiero, commissario straordinario del Comune di Saronno, e il sig. Zullo, presidente del Consiglio comunale di Caronno Pertusella.

All’ordine del giorno le problematiche di ordine e sicurezza pubblica nei territori comunali di Saronno e Caronno Pertusella. Durante l’incontro è stato tracciato un aggiornamento sulla possibilità di istituire un presidio della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Saronno centro, proposta per la quale è già stata presentata una specifica richiesta al Ministero dell’Interno.

Il Prefetto ha inoltre disposto il proseguimento dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, che coinvolgeranno in maniera coordinata tutte le Forze dell’Ordine territoriali, le specialità della Polizia di Stato, le Polizie Locali interessate e il personale di Trenord. Un’azione congiunta volta a rafforzare la presenza e l’efficacia delle attività di vigilanza nei punti sensibili del territorio.