Sicurezza e difesa delle donne, a Luino corsi gratuiti di difesa femminile

«La sicurezza a Luino è una esigenza sentita dalla popolazione. Vi è stato un riscontro immediato sul sentire della gente di Luino : il corso di difesa personale organizzato da Cygnus e GEA contro la violenza sulle donne». Lo spiega Furio Artoini, consigliere comunale ed esperto di arti marziali.

«Un corso fortemente voluto dal sottoscritto che ha avuto una risposta oltre ogni aspettativa: quasi 50 donne hanno aderito», spiega Artoni.

«Sono abituato a proporre cose concrete e a non fermarmi alle critiche, da qui nasce il corso. Ed ora propongo all’Amministrazione di inserire nella “Luino corsi” come attività gratuita , il corso di difesa personale, così come ho fatto con l’associazione Cygnus e GEA . Ho già dato la mia personale disponibilità a rinunciare ad ogni compenso come istruttore, andando incontro alle esigenze delle donne che evidentemente gradiscono tale tipo di attività. Ringrazio i miei collaboratori di Cygnus aikido asd e l’associazione GEA contro la violenza sulle donne».

Artoni torna poi sulla vicenda dell’istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza in città: « La richiesta di avere un commissariato a Luino di pubblica sicurezza permetterebbe di coordinare tutte le forze di polizia presenti sul territorio garantendo la presenza costante di una pattuglia tutto il giorno e facendo svanire quella sensazione di insicurezza, sostituendola con una sensazione di solidarietà. La maggioranza non ha voluto appoggiare tale richiesta dando sicuramente un segnale sbagliato . La risposta invece della gente di Luino e dintorni è stata immediata, non solo sui social ma anche nella partecipazione al corso di difesa. Se il commissariato di pubblica sicurezza non è di competenza dell’amministrazione comunale ma sarebbe stato utile muoversi per richiederlo, è anche vero che un corso gratuito per la difesa femminile è nei compiti dell’amministrazione comunale di Luino. Una scelta per le donne e per la sicurezza della città di Luino può essere fatta».