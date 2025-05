Skorpions: sfida chiave contro i Giaguari per i playoff

La stagione regolare dell’Italian Football League entra nella sua fase più calda. Mancano soltanto tre giornate e la corsa verso i playoff si fa sempre più intensa. In questo scenario, la partita di sabato 3 maggio alle ore 16 contro i Giaguari Torino rappresenta per gli Skorpions Varese un crocevia determinante. (Foto Marcellini)

L’appuntamento, attesissimo, si disputerà nello storico stadio “Franco Ossola” di Varese, teatro ideale per una sfida che promette spettacolo ed emozioni forti. L’obiettivo è chiaro: vincere e tenere aperte le speranze per la post season.

Il match d’andata, con la vittoria 20-7 dei torinesi, non lascia dubbi su quanto sia insidioso il confronto per i ragazzi di coach Billy Volek. I Giaguari hanno però perso per infortunio il loro quarterback Lewandowski e, anche a causa di questa pesante defezione, nelle ultime uscite hanno perso lo smalto mostrato a inizio stagione.

Per gli Skorpions Varese una gara da non sbagliare e il ritorno al “Franco Ossola” potrebbe diventare un punto di forza per McClure e compagni che vogliono chiudere al meglio questa stagione regolare perfezionando l’intesa in attacco e in difesa.