Solidarietà a Luino: il Lions Club dona macchinari all’Agenzia Formativa

Un nuovo importante gesto di solidarietà e sostegno al territorio arriva dal Lions Club Luino, da anni vicino al mondo dell’istruzione e della formazione professionale. Lunedì 5 maggio, presso l’Agenzia Formativa di Luino, si è tenuta la cerimonia di consegna di una lavabicchieri professionale e di una macchina per produrre il ghiaccio, strumenti che andranno ad arricchire il laboratorio dei corsi di sala bar e cucina, frequentati da numerosi studenti del nostro territorio.

A questa preziosa donazione si è aggiunto il contributo di Ivano Pinzan, titolare di un’azienda attiva nella commercializzazione del caffè per pubblici esercizi, che ha voluto regalare al CFP una macchina da caffé professionale, riconoscendo il valore della formazione pratica per le nuove generazioni e ribadendo l’importanza del legame tra imprese e scuola.

Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre a Ivano Pinzan, anche diversi soci del Lions Club Luino: Paolo Enrico, Maurizio Pesenti, Luca Minelli, Patrizia Ghiringhelli, Pierfrancesco Buchi, Alberto Frigerio Alessandra Miglio e Davide Boldrini, tutti uniti nel condividere un momento di grande significato per la comunità locale. A fare gli onori di casa la direttrice dell’Agenzia Formativa – sede di Luino, Alessandra Canestrella, che ha espresso parole di vivo apprezzamento per la generosità dimostrata e per la collaborazione ormai consolidata con il Lions Club Luino. Presente anche Pasquale Criscuolo, docente dei corsi di sala bar, i cui studenti utilizzano quotidianamente le nuove attrezzature.

“Questi strumenti – ha dichiarato il Presidente Paolo Enrico – non sono semplici macchinari, ma rappresentano opportunità concrete per gli studenti, che grazie a dotazioni moderne e professionali possono affrontare con maggiore competenza e sicurezza il loro percorso di formazione e il successivo ingresso nel mondo del lavoro”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno che da anni il Lions Club Luino porta avanti a favore dell’Agenzia Formativa: oltre alle donazioni materiali, il Club organizza meeting conviviali presso la scuola, offrendo agli studenti occasioni reali per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni. Eventi che diventano vere e proprie “palestra di esperienze”, dove i ragazzi possono confrontarsi con il pubblico, affinare le tecniche di servizio e cucina, crescere sia professionalmente, sia personalmente.

“Crediamo fortemente nel valore della formazione – ha sottolineato il Past Presidente Maurizio Pesenti – siamo convinti che sostenere i giovani significhi investire nel futuro del nostro territorio. È un impegno che portiamo avanti con passione e continuità, con spirito di servizio e collaborazione”.