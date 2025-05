Sport, natura e passione: tutto pronto per il 3° Trofeo Città di Malnate

Il 4 maggio 2025 si terrà il 3° Trofeo Città di Malnate, un evento sportivo dedicato agli appassionati di podismo e organizzato dall’ASD Atletica Malnate con il patrocinio del Comune di Malnate. La gara, che si svolgerà in memoria di Enzo Pronesti, rappresenta una tappa importante del circuito del Piede d’Oro, con tre percorsi distinti tra cui scegliere: un tracciato competitivo di 9,4 km, uno di 5,2 km, e una versione mini di 600 metri per i più piccoli.

Il ritrovo per i partecipanti avverrà dalle 7.30 in piazza delle Tessitrici, punto di partenza di tutte le corse. Per i più giovani e i principianti, ci sarà la possibilità di partecipare alla camminata o corsa non competitiva, ideale per chi non è iscritto al circuito del Piede d’Oro. Le partenze sono previste alle 9.00 per le gare più lunghe, mentre il mini giro partirà alle 8.45.

Minigiro da 600 metri per i più piccoli – partenza ore 8:45

Percorso corto da 5.2 km – partenza ore 9:00

Percorso lungo da 9.4 km, valido per la classifica del Piede d’Oro – partenza ore 9:00

Inoltre, la manifestazione si svolgerà in un contesto naturalistico che unisce sport e bellezza, attirando corridori e camminatori da tutta la regione. I parcheggi sono disponibili presso la piazza delle Tessitrici, in via San Francesco e al cimitero di Malnate, facilitando l’accesso all’evento.

Per maggiori informazioni il sito dell’Atletica Malnate – LEGGI QUI