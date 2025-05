Stefano Bonaccini in città per Ilaria Pagani: “Competenza, difesa della sanità pubblica e ascolto per vincere la sfida di Saronno”

Sanità pubblica, servizi, sicurezza e ascolto dei cittadini e dei loro bisogni. Sono stati questi i temi su cui si è concentrato oggi pomeriggio l’intervento del presidente nazionale del Partito democratico Stefano Bonaccini, a Saronno per sostenere la candidatura di Ilaria Pagani.

In piazza San Francesco un centinaio di sostenitori, per ascoltare Bonaccini e il programma della candidata del Pd. Ad introdurre l’incontro il senatore Dem Alessandro Alfieri: «Non possiamo lasciare il lavoro fatto finora a Saronno alla destra, che non risolve i problemi ma alimenta paura e un clima sicuritario di cui non abbiamo bisogno – ha detto – Ilaria Pagani ha fatto l’assessore ai Servizi sociali e sa quali sono i problemi di Saronno e come risolverli. Se oggi Bonaccini è qui è perché quella di Saronno è una sfida che possiamo vincere».

«Siamo fiduciosi – ha confermato Bonaccini – ma bisogna che facciamo capire alle persone che noi siamo affidabili, che i problemi li conosciamo e li sappiamo risolvere. Ilaria Pagani è competente, preparata, conosce il territorio e nel suo programma ha un’idea che è alternativa alla destra su tanti temi, ad esempio quello dei trasporti e quello della sanità pubblica. Vengo dall’Emilia Romagna, una regione che è riconosciuta in Italia e in Europa per la qualità della sua sanità pubblica. E a chi mi dice che in Lombardia c’è tanta sanità privata ma in convenzione che è come quella pubblica, io rispondo spiegatemi perché non si torna al pubblico? E’ un’idea che la destra ha, quella di privatizzare la sanità, di affidarsi alle associazioni private. Noi abbiamo un’idea opposta: il diritto alla salute come quello all’istruzione deve essere garantito a chiunque, indipendentemente dal reddito familiare o dalle condizioni sociali. Ci sono tutte le ragioni per votare una persona come Ilaria Pagani che ha un’idea di comunità nella quale garantendo il massimo di libertà all’iniziativa privata e a chi fa impresa a tutti i livelli, ma per noi il riferimento in alcuni ambiti, come la salute e l’istruzione, deve essere il servizio pubblico a farla da padrone».

Ilaria Pagani ha poi presentato le linee guida del programma, partendo dal metodo con cui è stato definito: «Siamo partiti da una parola, che è partecipazione. Ritengo che questo sia il fattore che è mancato negli ultimi anni e la città se ne è resa conto. Per questo siamo partiti dal basso e abbiamo deciso di ricostruire la nostra base lavorando insieme in quella che abbiamo chiamato “L’officina delle idee”, e dove tante idee per la città, anche diverse tra loro, si sono confrontate per poi arrivare a una sintesi. Il nostro programma parte dalle persone: ci siamo chiesti quali potessero essere le azioni politiche che l’amministrazione deve mettere in campo per migliorare la vita dei nostri cittadini, per renderla più facile e soddisfacente, per far sì che vogliano restare a Saronno e qui crescere i loro figli. Nel nostro programma ci sonio le risposte».