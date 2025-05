Sulla autostrada A8 Milano-Varese sarà chiuso per una notte lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

Il provvedimento sarà attuato dalle 21:00 di lunedì 5 alle 5:00 di lunedì 12 maggio, in modalità continuativa, ed è finalizzato a consentire lavori di manutenzione dei giunti del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli/stazioni: Gallarate o Solbiate Arno sulla stessa A8, o Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.