Sulla provincia di Varese cambia il tempo e torna la pioggia fino a mercoledì

“Una perturbazione associata ad un vortice depressionario sulla Francia attraverserà il Nord Italia tra stasera e domani portando nuvole e tempo instabile. Ritorno dell’alta pressione per alcuni giorni da mercoledì“. È il quadro meteo del Centro geofisico prealpino per la seconda settimana di maggio.

PREVISIONI

Lunedì “al mattino ancora in parte soleggiato con nuvole in arrivo dal Piemonte. Nel pomeriggio molte nuvole a partire da Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sui rilievi, in serata e nella notte in estensione anche alla pianura”.

Martedì “molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi al mattino e perlopiù limitati ai rilievi nel pomeriggio con qualche schiarita in pianura. Temperature in diminuzione“, mercoledì “abbastanza soleggiato, qualche nuvola irregolare al mattino e cumuli nel pomeriggio in montagna. Probabilmente asciutto o al più qualche rovescio isolato in montagna nel pomeriggio”.

LA TENDENZA

Giovedì 15 maggio: soleggiato, più caldo, massime fino 23/25°C. In serata qualche temporale di passaggio su Orobie e Bresciano. Venerdì 16: al mattino passaggi nuvolosi e qualche pioggia o rovescio isolato. Nel pomeriggio più soleggiato.