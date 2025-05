Sulla provincia di Varese e la Lombardia bel tempo e temperature in rialzo per tutto il fine settimana

Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo, grazie all’alta pressione sull’Europa occidentale che porta aria più asciutta da nord attraverso le Alpi. Le nuvole e velature di venerdì mattina non devono impensierire, perché svaniranno nel pomeriggio. Si assisterà ad un graduale peggioramento solo nei prossimi giorni: da martedì con l’arrivo di venti più umidi dal Mediterraneo, sospinti da un vortice depressionario che si avvicinerà dalla Spagna, avremo ancora bisogno dell’ombrello.

Ecco le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per il weekend:

Venerdì 16 maggio – Soleggiato ma al mattino ancora nuvole irregolari lungo le Prealpi e più estese sul Piemonte, in graduale dissoluzione. Ventilato da Nord sulle Prealpi dal pomeriggio. In serata non è escluso il transito di un temporale tra Garda e Mantovano. Altrove asciutto.

Sabato 17 maggio – Soleggiato. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi. Qualche isolato rovescio o breve temporale possibile su Orobie e Valtellina. Altrove asciutto. Temperature massime in leggero rialzo.

Domenica 18 maggio – Bel tempo, soleggiato con poche nuvole pomeridiane in montagna. Temperature massime in ulteriore leggero rialzo.

(foto di Marzia Malesani)