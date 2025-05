“Svaresando”: la provincia di Varese secondo Valerio Fazio

Lunedì 12 maggio alle 21:00 Materia Spazio Libero (in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno) si prepara ad ospitare un incontro con Valerio Fazio, giovane content creator di Busto Arsizio, ideatore del progetto “Svaresando”. Attraverso i suoi canali social, in particolare Instagram e TikTok, Fazio racconta con uno stile fresco e ironico i comuni della provincia di Varese, mettendone in luce le peculiarità e le bellezze spesso poco conosciute.​

Il progetto “Svaresando” nasce inizialmente come un gioco: Fazio, armato di bicicletta, inizia a esplorare i paesi limitrofi alla sua città natale, documentando le sue scoperte con brevi video. Con il tempo, questa iniziativa si è trasformata in una vera e propria mappatura del territorio varesino, con l’obiettivo di visitare e raccontare tutti i comuni della provincia. Ad oggi, Fazio ha già “svaresato” oltre 111 comuni, condividendo le sue esperienze con una community di oltre 85mila follower su Instagram. ​

Durante l’incontro del 12 maggio, Fazio condividerà aneddoti, curiosità e retroscena del suo viaggio attraverso il Varesotto, offrendo al pubblico uno sguardo autentico e appassionato sul territorio.