“Tante care cose”, a Casa Macchi a Morazzone il mercato di rigatterie e anticaglie

Dopo il successo dell’ultima edizione primaverile, sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, dalle ore 10 alle 18, torna l’appuntamento con “Tante care cose”: il mercato di rigatterie e anticaglie proposto dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Casa Macchi a Morazzone, dove poter curiosare tra mobili, lampade, libri, stampe, porcellane, abiti, biancheria, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni tipo, in un affascinante viaggio tra oggetti e arredi di epoche e stili diversi, dall’antiquariato al modernariato.

In occasione della seconda edizione prevista quest’anno (altre due sono in programma per settembre e novembre), l’area espositiva si espanderà per ospitare un più ampio numero di rigattieri, brocantes e antiquari del territorio, a cui si affiancherà la proposta del FAI con una selezione di oggetti e arredi provenienti dal deposito della Fondazione e non destinati a essere riallestiti nei suoi Beni: cose amate e vissute, a cui offrire una seconda vita, una nuova casa. Perché le cose non sono solamente oggetti: assorbono l’anima dei luoghi e racchiudono storie e atmosfere.

La scelta di realizzare questa manifestazione proprio a Casa Macchi è frutto dell’impegno del FAI nella valorizzazione e nel racconto dei suoi Beni. In questo grazioso palazzetto che sorge all’ombra del campanile della chiesa di Morazzone, infatti, sono proprio gli oggetti comuni a raccontare la storia della famiglia che lo ha abitato: i vestiti negli armadi, la caffettiera sul fornello, le lettere nei cassetti, rimasti immobili per mezzo secolo sotto un manto di polvere, hanno conservato intatta la memoria di una dimora che si fa ritratto di un’epoca. È così che si è formato a Casa Macchi un deposito straordinario, perché autentico, integro e completo, di semplici oggetti ordinari, piccole ma preziose storie, che testimoniano la vita di una tipica famiglia italiana.

L’iniziativa si inserisce tra le buone pratiche promosse dal FAI con l’obiettivo di integrare concretamente il concetto di sostenibilità nel nostro quotidiano, partendo da semplici scelte compiute ogni giorno. Un’opportunità per promuovere la cultura del riuso e recuperare al contempo memoria del nostro passato. In entrambe le giornate di evento la visita al mercato sarà arricchita da una proposta di bevande e piatti stagionali dolci e salati, dalla prima colazione all’aperitivo, a cura di Locanda Pane&Vino, gelati, a cura di La Romana, musica con dischi in vinile , a cura di All Time Tones Records e vini locali, a cura di Cascina Ronchetto, oltre a speciali visite guidate alla Casa e laboratori creativi per bambini, secondo il seguente programma:

– Visita guidata standard a Casa Macchi ore 10.30, 11.30, 12, 12.30, 14, 14.30, 15.30, 16.30 e 17

Un percorso guidato della durata di un’ora all’interno degli ambienti di Casa Macchi per scoprire la sua storia, gli arredi e i personaggi che l’hanno abitata. Armadi, ante e ribalte si spalancano per rivelare le vicende, i gusti e i riti quotidiani degli abitanti di una dimora borghese tra Otto e Novecento.

– Storie di case e di cose | Visita narrativa ore 11 e 15

Un’originale messa in scena della durata di un’ora svelerà, a partire dagli oggetti di uso comune appartenuti alla casa, alcune tracce fondamentali della sua vita familiare: i rituali domestici che hanno accompagnato le giornate e scandito il tempo delle stagioni, i giochi dedicati allo svago, le passioni letterarie, l’educazione musicale, le ricette casalinghe, la moda dell’epoca. Dall’atmosfera di una casa alla storia dei suoi protagonisti. Un progetto a cura del corso Storia e Storie del mondo contemporaneo, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università dell’Insubria di Varese e CUT Insubria – Centro Universitario Teatrale Insubria.

– Restauro dei ricordi | Visita guidata speciale ore 16 (sabato) e ore 12 (domenica)

Tra arredi e suppellettili, vecchie fotografie, giornali, riviste, lettere, cartoline, biancheria e corredi di nozze, Casa Macchi offre una rappresentazione autentica dei piccoli gesti quotidiani di una tipica famiglia borghese lombarda. Una visita speciale racconterà aneddoti e curiosità su come siano stati scomposti e ricomposti gli interni della casa attraverso il minuzioso ritrovamento di oggetti d’uso e documenti che, riordinati come tracce di una trama da ricostruire, hanno permesso di far riemergere la patina della memoria: rievocare le vicende di una famiglia, riparare i suoi ricordi e restaurare la sua atmosfera.

– C’era una volta un oggetto | Laboratorio creativo dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30

A Casa Macchi si trovano oggetti dimenticati, testimoni di un’epoca e di un mondo scomparso, che raccontano giochi, passatempi, abitudini e segreti delle persone che l’hanno abitata e vissuta: dal cannocchiale, al macinino del caffè, dalla sveglia, alla boule dell’acqua calda… Una piccola mostra di cose curiose stimolerà creatività e fantasia dei piccoli partecipanti, che proveranno a riprodurle graficamente attraverso un collage da realizzare con matite colorate, pastelli a cera e materiali naturali. Laboratorio a cura di Cooperativa Sull’Arte, rivolto a bambini dai 4 anni in su. La partecipazione non è vincolata a un orario specifico ed è accessibile nelle fasce orarie indicate, per la durata massima di un’ora. Con il Patrocinio del Comune di Morazzone.

Casa Macchi è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Ingresso alla sola mostra mercato:

Intero € 3; Iscritti FAI, Residenti Comune di Morazzone, Ridotti (6-18 anni), Persone con disabilità gratuito.

Ingresso alla Casa (visita libera) e mostra mercato:

Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 4; Iscritti FAI, Residenti Comune di Morazzone,

Convenzioni varie, Persone con disabilità, Bambini (0-5 anni) gratuito; Famiglia (2 interi + figli 6-18 anni) € 17.

Ingresso con visita guidata alla Casa e mostra mercato:

Intero € 15; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 12; Residenti Comune di Morazzone € 8; Iscritti FAI,

Convenzioni varie, Persone con disabilità € 5; Bambini (0-5 anni) gratuito; Famiglia (2 interi + figli 6-18 anni) € 33.

Ingresso bambino con laboratorio creativo:

Bambino NON Iscritto FAI € 10; Bambino Iscritto FAI, Bambino Residenti Comune di Morazzone, Persone con disabilità € 6.

Per informazioni sull’evento e sul Bene: www.faicasamacchi.it

Casa Macchi, Piazza Sant’Ambrogio 2, Morazzone (VA), tel. 0332 1821610; faicasamacchi@fondoambiente.it

Per ulteriori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it