Teatro Blu porta \"La Regina dell’Acqua\" a Bizzarone con la compagnia Gli Alcuni

L’acqua è uno tra i beni più preziosi che abbiamo, da cui dipende la vita nostra e di tutto ciò che ci circonda. Per questo, è fondamentale spiegarne l’importanza ai nostri bambini – e ricordarlo anche a noi adulti.

All’interno di Terra e Laghi 2025, Festival di teatro internazionale, transfrontaliero e macroregionale organizzato da ormai 19 anni dal Teatro Blu di Cadegliano Viconago, ritorna lo spettacolo La Regina dell’Acqua, messo in scena dalla compagnia teatrale Gli Alcuni (Treviso), attiva da oltre trent’anni nel panorama nazionale e internazionale del teatro per ragazzi.

Giovedì 23 maggio 2025, alle ore 20.30, in via Insubria, Bizzarone (CO) si terrà questa rappresentazione pensata per coinvolgere grandi e piccoli, per riflettere insieme sul valore dell’acqua, tra emozione e divertimento.

Sul palco saliranno Tullia Dalle Carbonare e Simone Babetto, interpreti capaci di coinvolgere ed emozionare il pubblico grazie a un linguaggio accessibile e immediato, in grado di parlare a bambini, genitori e insegnanti. La regia è curata da Sergio Manfio e Laura Fintina, mentre il testo è scritto dallo stesso Manfio, autore noto per il suo impegno nella divulgazione teatrale e televisiva su temi ambientali ed educativi.

La Regina dell’Acqua è una fiaba contemporanea che, attraverso un intreccio narrativo ricco di immagini evocative, musica e umorismo, affronta il tema cruciale della tutela dell’acqua, bene comune e risorsa fondamentale per la vita sul nostro pianeta. Lo spettacolo stimola la riflessione su comportamenti responsabili e sostenibili, con un messaggio chiaro e attuale: l’acqua è un dono, un bene prezioso da tutelare, attraverso una narrazione ricca di suggestioni visive, emozioni e riflessioni per il pubblico di tutte le età – lo spettacolo è comunque consigliato a partire dai 3 anni.

Tutto il programma su www.terraelaghifestival.com e su www.teatroblu.it