Teatro, flamenco e opera ai Giardini Estensi: un viaggio di passioni con lo spettacolo Carmen

Una tra le figure più iconiche dell’opera mondiale torna a vivere in una versione inedita, potente e profondamente emotiva: “Carmen”, la produzione firmata da Teatro Blu in collaborazione con Punto Flamenco, sarà in scena venerdì 30 maggio alle ore 21.00 nella splendida cornice dei Giardini Estensi di Varese.

Uno spettacolo totale che unisce il teatro di parola, il canto lirico e la danza flamenca in una fusione di linguaggi espressivi capace di emozionare e sorprendere. Protagonista assoluta è Silvia Priori, attrice e autrice del testo originale, che veste i panni di una Carmen forte, sensuale e ribelle, simbolo senza tempo di libertà e desiderio.

Al suo fianco, il soprano giapponese Yoko Takada, interprete d’eccellenza della grande tradizione lirica, e la talentuosa danzatrice Mariarosaria Mottola, che firma anche le coinvolgenti coreografie, affiancata sul palco dal corpo di ballo formato da Megumi Takahashi e Daniela D’Andrea (o Debora Pelillo).

La regia è affidata a Kuniaki Ida, artista visionario noto per la sua capacità di coniugare elementi della cultura orientale con la sensibilità teatrale europea, creando atmosfere rarefatte, potenti e poetiche.

“Carmen” non è una semplice riproposizione dell’opera di Bizet, ma una rilettura contemporanea, che esplora i temi dell’amore, della gelosia e della libertà femminile attraverso uno spettacolo visivo e sonoro coinvolgente e raffinato. I costumi, le luci e la colonna sonora originale contribuiranno a trasformare i Giardini Estensi in un teatro sotto le stelle, regalando al pubblico un’esperienza immersiva e irripetibile.

L’appuntamento con lo spettacolo che inaugura ufficialmente il Festival Terra e Laghi 2025 è per venerdì 30 maggio alle 21.00, ai Giardini Estensi di Varese – in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nel Salone Estense.

Uno spettacolo unico nel suo genere, da non perdere per gli amanti dell’arte in tutte le sue forme.

Tutto il programma su www.terraelaghifestival.com e su www.teatroblu.it