Terzo furto in un mese alla ludoteca di Albizzate, rubati bevande e Nutella. “Ora basta, nuovo sistema di allarme”

Tre furti nel giro di un mese. È la preoccupante situazione vissuta dallo staff della ludoteca Happy Park di Albizzate, una realtà che accoglie ogni giorno bambini da 6 mesi a 3 anni con il servizio di nido, oltre a ospitare feste di compleanno e attività ludiche.

L’ultimo episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando ignoti sono riusciti a forzare l’accesso alla struttura, rompendo vetri e razziando generi alimentari destinati alle feste: birre, prosecco, patatine e persino vasetti di Nutella. Non solo: per trasportare la refurtiva, i ladri hanno sottratto anche due zainetti appartenenti ad alcuni bambini del nido.

«Siamo esausti – raccontano dalla struttura –. Ogni volta ci troviamo a dover ripulire e sistemare tutto per poter garantire comunque un servizio eccellente ai nostri piccoli ospiti. Ma la situazione è diventata insostenibile».

Nuovo sistema di allarme

Nonostante la fatica e il senso di impotenza, dal team Happy Park arriva un messaggio chiaro: non ci si arrende. Anzi, si rilancia con nuove misure di sicurezza. «Il nostro capo ha deciso di tutelare la ludoteca e dormire sonni più tranquilli: da oggi tutto cambia. Abbiamo installato un sistema d’allarme collegato con la centrale operativa, sia interno che perimetrale, e abbiamo attivato una videosorveglianza H24 connessa direttamente con la polizia. Inoltre ci stiamo muovendo per installare inferiate a porte e finestre».

Una risposta ferma, quella della ludoteca, che vuole continuare a essere un punto di riferimento sereno e sicuro per le famiglie di Albizzate. «Ai ladri – conclude la responsabile – diciamo che qui non siete i benvenuti. Ma ai nostri bambini promettiamo che, nonostante tutto, non smetteremo mai di sorridere».