Terzo settore: approvate le norme fiscali europee. Novità in arrivo su controlli e digitalizzazione

Un mese fa il Ministero del Lavoro ha annunciato l’approvazione da parte della Commissione Europea di alcune delle norme fiscali previste dalla riforma del settore. Di conseguenza, da gennaio 2026 entrerà in vigore un nuovo regime fiscale specifico per gli enti del Terzo Settore, ma quali sono?

In collaborazione con CSV Insubria si è voluto approfondire l’argomento andando ad analizzare nello specifico quali saranno le novità nel settore dal prossimo anno.

Fiscalità e innovazione sono i temi centrali che vedranno l’approvazione di un nuovo decreto per ridefinire i controlli sugli ETS. L’obiettivo è quello di puntare su un sistema multilivello che coinvolgerà reti associative e Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), supportati da una nuova piattaforma informatica integrata con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La nuova piattaforma sarà accessibile solo agli operatori autorizzati al fine di gestire le attività di controllo.

Un passo significativo per la promozione di un sistema di controllo più partecipativo ed efficiente.

Importanti aggiornamenti arrivano anche per i comitati: una recente circolare chiarisce che potranno iscriversi al RUNTS come “altri enti del Terzo Settore” e acquisire personalità giuridica con un patrimonio minimo di 30mila euro.

Sul fronte della statistica e della programmazione, è partito anche il terzo Censimento permanente delle Istituzioni non profit condotto da Istat. Più di 60mila enti sono chiamati a partecipare compilando un questionario online: i dati raccolti serviranno a delineare strategie di sviluppo basate su informazioni aggiornate e affidabili, rappresentando così un’importante opportunità per il settore.

Infine, per supportare le realtà più piccole nell’era della trasformazione digitale, CSVnet, Terzo Settore Digitale e Forum Terzo Settore hanno lanciato VERIF!CO Freemium: un gestionale gratuito pensato per enti con fino a 5mila euro di entrate annue, per semplificare la gestione di contabilità, volontari e raccolte fondi. Qui per maggiori informazioni

Non tutto è stato ancora definito: restano da chiarire questioni tecniche sulla gestione contabile, i criteri di non commercialità e il regime IVA, oltre alla necessità di garantire una transizione equa tra enti commerciali e non commerciali.

Restano comunque aperti tavoli di confronto tra istituzioni e rappresentanze del Terzo Settore per la ricerca di soluzioni.

CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it