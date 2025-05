The Curling Route, 24 squadre internazionali si sfidano a Varese

Il curling internazionale fa tappa a Varese, più precisamente sulla pista ghiacciata dell’Acinque Ice Arena: sabato 10 e domenica 11 maggio ben 24 formazioni provenienti da cinque nazioni daranno vita alla prima edizione del Torneo Internazionale A8 MI-VA “The Curling Route”, un evento che celebra il legame tra sport, territorio e passione per il curling.

La denominazione del torneo fa riferimento all’autostrada A8 che collega le città organizzatrici, Milano e Varese, visto che all’organizzazione concorrono sia le “Foxes” della Varese Curling, sia lo Jass Curling Club che ha sede nel capoluogo lombardo. L’obiettivo è quello di promuovere questa disciplina che, tra l’altro, sarà presto protagonista dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Il torneo prenderà il via sabato 10 maggio con le partite che si susseguiranno dalle 8,30 del mattino alle ore 20. Domenica si riparte sempre alle 8,30 e poi, dalle 13,30 saranno disputate le diverse finali. Il termine delle gare e la premiazione sono previsti per le 16. Una bella occasione anche per chi è curioso di consoccere meglio il curling, le sue tattiche e la sua atmosfera.

LE SQUADRE

ITALIA: Fantastici 4, Cembra 88, Dream Team, Seagulls Chiavenna, CR4, Amali, HCV 21100, Ice Breakers, L.S. Di Varese, Team SpritzBeer, ASC Curling Sudtirol.

SVIZZERA: 7 Nani; Hot Sweepers; Tòs det chi ti?; Simpa-Ti-CCC; Team Baloi; Team Kikarolas; Team Frontaliers; Rat on the Road; Cinque Giganti.

GERMANIA: Eintracht Francoforte 1; Eintracht Francoforte 2.

SPAGNA (Catalogna): Puigcerda.

USA: Team Nutmeg.