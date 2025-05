Torna il “Maggio Musicale Morazzonese”: concerti, cori e band sotto le stelle

L’associazione culturale “Laboratorio Futuro”, in collaborazione con ACLI, ANPI, Banda MAM, Cooperativa “Il Mondo”, Oratorio di Morazzone, Pro Loco e Solevoci, annuncia la prima riedizione del “Maggio Musicale Morazzonese”, una rassegna di eventi gratuiti che animerà Morazzone dal 10 maggio al 2 giugno con tanta musica, cultura e voglia di stare insieme.

Il “Maggio Musicale Morazzonese” nasce dall’iniziativa di una costituenda associazione culturale, “Laboratorio Futuro”, che quest’anno ha organizzato a Morazzone un laboratorio corale pop e un laboratorio teatrale presso il Circolo Cooperativa “Il Mondo”. Grazie alla collaborazione con diverse realtà associative del territorio, il Maggio Musicale Morazzonese vuole essere un’occasione per offrire al pubblico un’esperienza culturale variegata e accessibile a tutti, oltre che una modalità per “dare un palco” a gruppi musicali del territorio.

La rassegna si svolgerà in diverse location di Morazzone, valorizzando spazi istituzionalmente dedicati alla musica e spazi all’aperto che promuovano l’incontro e le relazioni.

Il Programma:

10 Maggio, ore 21:00 – Sala della Banda, Via Mameli 22:

Sciona River Dixieland Band: Un viaggio nel cuore del jazz di New Orleans con una band storica, nata 40 anni fa dalla Banda MAM di Morazzone (nella foto). Sul palco: Ruggero Bardelli (banjo), Riccardo Bertacco (clarinetto), Aral Cracco (basso tuba), Tommaso Cracco (trombone), Davide Vedovato (batteria), Mario Viganò (pianoforte) e Stefano Zanrosso (tromba). Un ritorno alle origini del Jazz e un po di ricordi, a 40 anni dal primo concerto della Sciona.

17 Maggio, ore 21:00 – Parco del Circolo Cooperativa “Il Mondo” (sotto Full Stop Pub) *:

Cori pop by Solevoci: Un saggio di fine anno che vedrà protagonisti i cori pop gestiti dall’associazione Solevoci (https://solevoci.it), realtà consolidata nel panorama musicale varesino. Si esibiranno: SingLab (il laboratorio corale pop organizzato quest’anno da Laboratorio Futuro), Blooming Kids (il coro dei bambini), Vocal Experience (un coro di voci adulte). Un’occasione per apprezzare la versatilità della musica corale pop.

24 Maggio, ore 21:00 – Parco del Circolo Cooperativa “Il Mondo” (sotto Full Stop Pub) *:

Brass Bulls and friends: Una serata all’insegna della street music con i Brass Bulls, una giovanissima brass band nata da ragazzi della Banda MAM di Morazzone, proprio come la “Sciona River Dixieland Band” 40 anni fa. Insieme a loro, un’altra formazione che condivide la passione per la street music, per una serata all’insegna del ritmo e del divertimento. I Brass Bulls sono parte del futuro della musica a Morazzone, un esempio di come la tradizione possa rinnovarsi attraverso il talento dei giovani.

2 Giugno, ore 18:00 – Parco del Circolo Cooperativa “Il Mondo” (sotto Full Stop Pub) *:

TPS Band: In occasione della Festa della Repubblica, la TPS Band offrirà un Concerto per la Pace. La band, che propone un rock melodico con testi impegnati, regalerà al pubblico un’esperienza musicale che invita alla riflessione e alla speranza. Un modo per celebrare la festa nazionale con un messaggio positivo e un invito alla costruzione di un mondo più pacifico.

* In caso di maltempo gli eventi del 17/05, 24/05 e 02/06 si terranno presso l’Oratorio di Morazzone

“40 anni fa’ esisteva a Morazzone una rassegna musicale denominata Maggio Musicale. Allora ero ragazzo e con un gruppo di amici avevamo fondato un gruppo dixieland (la Sciona River Dixieland Band, su ispirazione del nostro maestro di musica e direttore della Banda MAM, il Prof. Pierfranco Brambilla Pisoni). Per noi, allora, il Maggio Musicale fu un’occasione importante. Quest’anno, con “Laboratorio Futuro”, abbiamo deciso di riprendere questa iniziativa culturale. Ci fa piacere che fra le formazioni che si esibiranno ce ne sia una con un percorso molto simile a quello della Sciona (i Brass Bulls nascono dalla Banda MAM) e un’altra molto inclusiva (SingLab) che è il frutto del primo anno di attività di Laboratorio Futuro.” afferma Riccardo Bertacco, promotore di Laboratorio Futuro.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

È gradita la prenotazione su Eventbrite dove si possono trovare info più dettagliate sui singoli eventi