Torna la Maratonina del Rugareto: a Cislago una domenica di sport e divertimento per tutti

La “Maratonina del Rugareto” torna domenica 18 maggio a Cislago, per una giornata di sport e divertimento pensata per coinvolgere adulti, bambini, famiglie e gruppi. Nonostante il nome possa far pensare a una competizione riservata agli atleti, si tratta infatti di un evento accessibile a tutti, grazie ai tre percorsi disponibili di 7, 15 e 19 chilometri, da affrontare in camminata o corsa libera.

Iscrizioni e modalità di partecipazione

La partenza è prevista tra le 8.00 e le 9.00 da Villa Isacchi, in via Don Luigi Monza. Le iscrizioni per i singoli partecipanti si potranno effettuare direttamente alla partenza, tra le 7.45 e le 8.45, con una quota di 5 euro. È necessario compilare e consegnare il modulo di iscrizione e la liberatoria, scaricabili al seguente link: https://www.5cascine.it/2025/03/10/modalita_iscrizione.

Per i gruppi con un minimo di 15 partecipanti è invece possibile iscriversi fino alle 12.00 di sabato 17 maggio, sempre con quota di partecipazione di 5 euro e con le medesime modalità di registrazione.

Logistica, ristori e divertimento

Per facilitare la logistica, gli organizzatori invitano i residenti di Cislago a raggiungere la partenza a piedi. Per chi arriverà in auto sono disponibili apposite aree di parcheggio, consultabili online: https://www.5cascine.it/2025/03/10/parcheggi.

Lungo il percorso saranno presenti punti di ristoro, che resteranno una sorpresa da scoprire cammin facendo. Al termine della manifestazione è previsto un momento conviviale con pranzo e musica dal vivo a cura della Stoned Brothers Band. È possibile prenotare un tavolo contattando il numero 3402183148 (Peps Cafè Lounge Bar).

Percorso didattico per i più piccoli

Particolarmente interessante la proposta dedicata ai bambini e alle scuole: il Percorso Didattico, un itinerario pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta degli animali e dei segreti del bosco. Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo: https://www.5cascine.it/2017/05/14/percorso-didattico.

La Maratonina del Rugareto, organizzata da 5 Cascine Asd, con il patrocinio del Comune di Cislago e del parco del Rugareto in collaborazione con Avis Cislago, quest’anno sarà ancora più bella e divertente, dal momento che sarà in versione “anniversario”, per i 20 anni del parco Bosco del Rugareto e per i 15 anni di attività di 5 Cascine Asd Cislago. Una giornata di divertimento per tutti dove in grado di coniugare sport, natura, socialità e cultura del territorio, valorizzando il paesaggio boschivo e l’identità rurale della zona delle Cinque Cascine.

Qui la locandina con tutte le indicazioni utili