Torna Terra e Laghi, un festival per “volare oltre i confini”

È stato presentato ufficialmente il programma della stagione teatrale del festival internazionale Terra e Laghi alla presenza di molti dei rappresentanti delle decine di comuni coinvolti: «Non era ancora terminata l’edizione 2024 e già eravamo al lavoro per la programmazione 2025, uno sforzo gigantesco, enorme l’impegno profuso per costruire questa grande rete – afferma Silvia Priori, direttrice artistica del Festival– un lavoro costante e capillare che ha dato però importanti risultati».

Il festival comprenderà oltre 50 comuni dell’Insubria e della Macroregione Alpina e porterà in scena 78 spettacoli dal 30 maggio al 5 novembre: «Il festival coinvolgerà realtà molto diverse con l’obiettivo di creare legami solidi e superare i confini regionali e nazionali» ha sottolineato ancora Silvia Priori.

Più precisamente, il Festival inizierà il 16 maggio con una serie di spettacoli in anteprima, per poi inaugurare ufficialmente il 30 maggio alle 21 ai Giardini Estensi di Varese con una nuova versione di Carmen, prodotta da Teatro Blu in collaborazione con Punto Flamenco di Milano. Lo spettacolo vedrà protagonisti Silvia Priori, il soprano Yoko Takada, la ballerina di flamenco Maria Rosaria Mottola e il corpo di ballo Punto Flamenco, con la regia di Kuniaki Ida.

Un festival dell’inclusione che supera i confini

«Il tema al centro del festival di quest’anno è l’inclusione, a 360 gradi: l’inclusione è far conoscere le persone tra di loro ma anche creare alleanze costruttive con e tra i comuni»: così Silvia Priori ha spiegato durante la presentazione «Ed è con grande orgoglio che ricordo come questo festival vede la direzione artistica congiunta con le amministrazioni comunali coinvolte».

L’assessore della cultura di Varese Enzo Laforgia ha confermato l’ottimo rapporto tra organizzatori e amministrazioni, a partire dal capoluogo di provincia: «Terra e Laghi, grazie alla sua storia, è una realtà stabile, che ha messo radici e con cui è possibile immaginare la continuità del progetto, che spero viva ancora molto a lungo».

Ma la conferma arriva dalle tante amministrazioni presenti, come quella di Novazzano, in Canton Ticino, dove per il festival Terra e Laghi Moni Ovadia il 13 giugno leggerà e commenterà “Laudato Sì“, l’enciclica di Papa Francesco.

Silvia Priori con il sindaco di Novazzano

«Vogliamo riflettere sul tema della pace in maniera alta – Commenta il presidente di Terra e Laghi Roberto Gerboles sui contenuti del programma – È necessario che il teatro torni ad essere lo spazio di riflessione e il festival ha proprio l’obiettivo di fare questo».

Il Cuore del festival Terra e Laghi: il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto

«La peculiarità di Terra e Laghi è quella di andare ad inserirsi nei “contenitori” per valorizzare i territori che ospitano l’evento» ha aggiunto Silvia Priori. L’esempio importante, “cuore della manifestazione” è il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, «Unico festival al mondo dedicato al maestro Giancarlo Menotti» come ha precisato Priori.

«Dico sempre che siamo fortunati a Cadegliano perché siamo il paese natale del maestro Menotti e per la presenza del “Teatro Blu”: questi due elementi hanno aiutato molto il nostro comune ad ottenere visibilità» ha sottolineato Massimiliano Velini, vicesindaco di Cadegliano, tra gli amministratori intervenuti alla presentazione. Il festival di Cadegliano, giunto alla 15ª edizione, si svolgerà il 7-8 e 14-15 di giugno e sarà dislocato in diverse ville sul territorio, tra cui Villa Toletti, una villa molto importante di proprietà della nipote del maestro, Valeria Menotti.Una particolarità di Cadegliano Festival- Piccola Spoleto è che ci sarà anche una collaborazione con il comune di Lavena Ponte Tresa: «Dobbiamo un grazie al sindaco Massimo Mastromarino e all’assessora alla cultura Valentina Bognotto che hanno subito accolto l’idea di portare la scuola di teatro a Lavena. Grazie per averci dato la “casa” per ospitare questa scuola» hanno sottolineato gli organizzatori.

Il corposo programma completo e le modalità di prenotazione degli spettacoli sono su www.terraelaghifestival.com.