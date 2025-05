Travedona Monate celebra la libertà con una mostra e un concorso fotografico dedicati alla Resistenza

L’Amministrazione comunale di Travedona Monate, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione d’Italia, promuove due importanti iniziative culturali per ricordare il valore della Resistenza e stimolare la riflessione tra i più giovani sul significato attuale della Libertà.

Mostra “La bicicletta della Resistenza”

Venerdì 16 maggio alle 19, presso la sala consiliare del Comune (Piazza Don Mario Gandini, 1), sarà inaugurata la mostra “La bicicletta della Resistenza”, un viaggio tra parole e immagini che racconta la storia della bicicletta durante la lotta al nazifascismo. L’esposizione narra le vicende di ciclisti coraggiosi come Gino Bartali e altre figure straordinarie che, grazie alla bicicletta, hanno dato un contributo decisivo alla Liberazione dell’Italia dalla dittatura.

La mostra, realizzata dall’Associazione culturale “Stella Alpina” in collaborazione con Anpi Novara, sarà visitabile dal 16 al 30 maggio con ingresso gratuito e offerta libera a favore dell’Anpi. Sono previsti diversi orari di apertura, consultabili sui canali ufficiali del Comune. (Pagina Facebook – Canale WhatsApp)

Concorso fotografico per giovani: “Resisto, lotto, immagino – La mia fotografia della libertà”

Parallelamente alla mostra, prende il via il concorso fotografico dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 21 anni, ideato per stimolare una riflessione visiva sui concetti di libertà, giustizia e resistenza nella vita quotidiana. I partecipanti potranno esprimere, attraverso una fotografia, le proprie idee, esperienze e ispirazioni personali legate alla Libertà.

È possibile partecipare singolarmente o in piccoli gruppi. Il termine per l’invio degli scatti è fissato al 28 maggio. Il 2 giugno verrà inaugurata una mostra con tutte le opere partecipanti e proclamato lo scatto vincitore. Sul sito del Comune è possibile consultare il regolamento completo e scaricare il modulo d’iscrizione.

«Due appuntamenti – spiega il Sindaco Angelo Fiombo – per non dimenticare e per educare, attraverso la memoria e la creatività, le nuove generazioni al valore della Libertà».

«Nell’80° Anniversario della Liberazione – aggiunge il vicesindaco e assessore alla Cultura, Stefano Baranzini – ci stiamo impegnando a proporre eventi nell’arco di tutto l’anno per commemorare il periodo più importante della nostra Repubblica democratica».