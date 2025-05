Tumore al seno tra mito e realtà: a Venegono Inferiore un incontro per promuovere consapevolezza e prevenzione

La salute come bene prezioso e la prevenzione come strumento fondamentale. Su queste basi si fonda l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Venegono Inferiore, che ha scelto di offrire alla propria comunità un’occasione di dialogo e approfondimento su un tema di grande rilevanza: il tumore al seno.

L’appuntamento è per venerdì 9 maggio alle 21, nella Sala consiliare di via Mauceri 5. La serata, dal titolo “Tumore al seno tra mito e realtà”, sarà un dibattito interattivo che vedrà la partecipazione del Team della Breast Unit di Asst Sette Laghi, guidato dalla professoressa Francesca Rovera, affiancata da specialisti di rilievo tra cui la dottoressa Giovanna Scienza, il dottor Leonardo Callegari, la dottoressa Augusta Diani e la genetista e cittadina venegonese Ileana Carnevali. A rappresentare l’importante legame tra il territorio e la sanità sarà inoltre l’associazione CAOS, da sempre impegnata a fianco delle donne colpite dalla malattia, con la sua presidente Adele Patrini.

L’iniziativa nasce dalla volontà di dare seguito alla proficua collaborazione tra il Comune e CAOS, avviata lo scorso ottobre con la “Camminata in Rosa”, e si inserisce in un percorso volto a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce e sulla necessità di costruire una cultura condivisa della prevenzione.

Come sottolineato dall’assessore ai servizi sociali Marianna Tabano, promotrice dell’evento, è dovere delle istituzioni tutelare i cittadini anche attraverso l’informazione: «L’idea è nata dalla possibilità di creare un dibattito interattivo e relazionale, facendo corretta informazione grazie all’eccellente esperienza di un team multidisciplinare che interviene a 360° nel percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo della paziente con attenzione anche al familiare e caregiver. Dovere di un’amministrazione è soprattutto quello di tutelare i propri cittadini: pertanto diviene necessario informare, prendersi cura e favorire consapevolezza e sensibilizzazione su tematiche socio-sanitarie così diffuse».

A chiudere la serata sarà il contributo del sindaco Mattia Premazzi, che esprimerà il ringraziamento dell’amministrazione verso tutti i protagonisti dell’iniziativa e ribadirà l’importanza di offrire occasioni di confronto e prevenzione alla comunità.

Il programma dell’iniziativa si completerà il giorno successivo, sabato 10 maggio, con una mattinata dedicata alle visite senologiche gratuite per le cittadine di Venegono Inferiore. Dalle 9 alle 13 al Poliambulatorio medico, la dottoressa Valentina De Berardinis e la Breast Nurse Samantha Bon effettueranno i controlli, con particolare attenzione alla valutazione della storia familiare.

«Pensare in grande anche in una piccola comunità è possibile», dice l’assessore Tabano, ribadendo il valore della prevenzione e il ruolo attivo delle istituzioni nel sostenere la cultura della salute. Lo stesso spirito viene evidenziato da Adele Patrini, che sottolinea come il contrasto al tumore al seno sia anche una sfida culturale e sociale, nella quale ogni attore della comunità — medici, associazioni, enti pubblici e cittadini — è chiamato a fare la propria parte.