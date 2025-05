Tutti di corsa per le vie di Varese per festeggiare i nati nel 1975

Serata speciale (e sportiva) quella di mercoledì 7 maggio a Varese dove un nutrito gruppo di amanti del podismo si allaccerà le scarpe da corsa e percorrerà a buon passo le vie del centro cittadino.

A ideare l’iniziativa è Walter Chiari, che molti in città – e non solo – conoscono come “Walter Coppe” dal nome del suo negozio specializzato in premiazioni sportive. Walter unirà la passione smisurata per la corsa al compimento dei 50 anni e ha pensato di festeggiare così tutti quelli che quest’anno tagliano il traguardo del mezzo secolo.

Qualche mese fa Walter e gli amici del gruppo “Chiusarella No Limits” affrontarono una corsa di 70 chilometri tra il Duomo di Milano e la vetta del Sacro Monte di Varese. Questa volta si limiteranno ad allestire una “non competitiva” aperta a tutti di 7,5 chilometri per le vie del centro: ritrovo alle 19,15 in via Avegno nei pressi del notissimo “Golden Egg” e partenza alle 19,30. Tra i punti toccati ci sarà anche la pasticceria “Maculan” che come il “Golden Egg” (dove ci sarà anche l’arrivo) festeggia a sua volta i 50 anni di attività.

Per l’occasione sono state stampate le magliette dedicate ai neo-cinquantenni con la scritta ’75 – 100% Annata DOC da indossare nella serata del 7 maggio. Al termine dolci sorprese per chiunque vorrà partecipare e uno spumeggiante brindisi.