Tutto pronto per TEDxSaronno 2025: il 25 maggio il Teatro Giuditta Pasta apre le porte al cambiamento

Tutto è pronto per la seconda edizione di TEDxSaronno, in programma domenica 25 maggio a partire dalle 14 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Quest’anno il tema scelto è PLAN@B: l’invito a riscoprire il coraggio di cambiare, di ripensare le strade, di trasformare le difficoltà in nuove opportunità.

«PLAN@B è un gioco di parole che unisce il concetto di “Piano B” con l’immaginario di un “Pianeta B”, un luogo simbolico dove le idee sostenibili, le seconde occasioni, le rinascite e le prospettive inedite trovano spazio per germogliare. È un invito a guardare oltre l’ovvio, a esplorare soluzioni innovative e a credere nella possibilità di un futuro differente – spiegano Stefania Bianco, fondatrice del TEDxSaronno, e Luca Signori, co-fondatore – PLAN@B è un richiamo alle capacità di immaginare alternative. Non un piano di riserva ma la possibilità concreta di costruire nuovi futuri, personali e collettivi. Un’idea che unisce resilienza, creatività e visione, in un momento storico in cui il cambiamento non è più un’opzione, ma una necessità».

Gli speaker

Sul palco di TEDxSaronno 2025 si alterneranno protagonisti di mondi diversi, uniti dalla capacità di aprire nuove prospettive:

Valentina Diouf, pallavolista professionista con una carriera internazionale, ambasciatrice per l’inclusione e la leadership femminile nello sport giovanile.

Mary Sarnataro, attrice, autrice e artista televisiva, nota per i suoi monologhi cinici e collaborazioni con Sky Comedy Central, Italia 1 e Le Iene.

Pierluigi Di Lizia, professore associato di Meccanica aerospaziale al Politecnico di Milano, esperto in detriti spaziali e traffico orbitale.

Carmen Carulli, sales director, esperta in marketing, M&A e sostenibilità, autrice di Leadership dell’Essere e cofondatrice di Women in Procurement.

Alessandro Giudici, consulente con background ingegneristico e visione internazionale, fondatore di una startup impegnata nell’interazione tra tecnologia, uomo e ambiente.

Alberto Penna, psicologo clinico e psicoterapeuta, promotore della consapevolezza emotiva e del superamento degli stereotipi educativi.

Bernadett Ditroi, musicista itinerante che con l’handpan diffonde bellezza e guarigione.

Susanna Sancassani, esperta di pedagogia innovativa, direttrice di METID al Politecnico di Milano, studia l’intelligenza artificiale applicata all’apprendimento.

Rafael Andres Didoni, cantautore, comico e poeta, volto della comicità underground milanese, fondatore di Democomica, ha collaborato con Zelig, Il Terzo Segreto di Satira, Il Milanese Imbruttito ed è docente all’Accademia del Comico.

Valentina Rotondi, economista comportamentale, si occupa di demografia, neuroscienze sociali, economia dello sviluppo e studi di genere.

Il team e i partner

A guidare il progetto insieme a Stefania Bianco e Luca Signori, un team di volontari che cura ogni dettaglio dell’evento: dalla scelta degli speaker alla logistica, dalla comunicazione all’accoglienza. Fondamentale il contributo dei coach TEDx: Daniela Antongiovanni, Walter Allievi, Laura Locatelli, Paolo Moretto, Federico Ott, Diego Parassole, Mari Rinaldi ed Edoardo Sala, che hanno accompagnato ciascuno speaker nella preparazione del proprio talk.

TEDxSaronno 2025 è reso possibile grazie al sostegno di numerosi partner di Saronno e del territorio saronnese che hanno creduto sulla formula di questo talk e soprattutto nel valore delle idee e dell’innovazione: Olio fishbar, KIA – Clerici Auto, ACI e Sara Assicurazioni, Camileonte, Huware, Enrico Cantù Assicurazioni, Engel & Völkers, Àgamai, Legnani Legal, Sarma Motorrad, Dental Giba, Polo saronnese di Psicologia, Renova Law, Studio CIS, Jojoba Tour, Buonaguidi & Partners Studio Legale, Unopuntoquattro, Equipe Giuliani Salone di bellezza, Arruda Food e ABC Gadgets.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Saronno e vede come media partner Il Saronno e VareseNews.

Per saperne di più sull’evento e per partecipare www.tedxsaronno.com, i social dell’evento e la mail team@tedxsaronno.com