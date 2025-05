Un concerto per la mamma: musica e solidarietà con il Coro Amaranto e Good Samaritan ODV a Brunello

Per celebrare la mamma, Good Samaritan ODV, insieme al Coro Giovanile Amaranto, diretto dal Maestro Andrea Comunetti, presentano un concerto di musica sacra e profana; un repertorio variegato che spazia tra tradizioni, generi e nazioni differenti: un viaggio musicale che porta in mondi lontani attraverso le voci dei giovani cantori, accompagnate solamente da qualche strumento a percussione.

Il coro Amaranto nasce da un gruppo di amici amanti della musica che, nell’ottobre del 2023, ha deciso di costituite l’associazione Amaranto con lo scopo di creare diverse formazioni corali. La prima è proprio il coro Giovanile Amaranto, aperto a giovani dai 14 ai 35 anni che hanno voglia di cantare e mettersi in gioco, di stare insieme e di creare qualcosa di bello in gruppo.

Vi aspettiamo domenica 11 maggio alle ore 16.30 presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello, via Santa Maria 20 per festeggiare insieme tutte le mamme, anche quelle ugandesi che Good Samaritan, da oltre 25 anni, sostiene attraverso progetti di emancipazione, indipendenza e auto sostenibilità.

Le donne vulnerabili del territorio di Gulu, nord Uganda, trovano casa presso la Cooperativa Wawoto Kacel e la Bottega Solidale di Good Samaritan svolge un ruolo cruciale nel raccogliere fondi necessari per sostenere le attività della cooperativa, che offre alle donne opportunità lavorative, tutela della salute e supporto psicologico. La vendita dei prodotti artigianali realizzati dalle donne permette di generare reddito e favorire lo sviluppo di una rete di sostegno reciproco. Inoltre, la Bottega, consente di sensibilizzare il pubblico riguardo le sfide che affrontano le donne in contesti di vulnerabilità e all’importanza di promuovere pratiche commerciali etiche e responsabili.

Vogliamo rendere omaggio alla tua mamma dandoti la possibilità di farti un book fotografico gratuito insieme a lei: dalle 14.00 alle 16.00, prenotando la tua sessione con Susanna (349.5297872), potrai farti scattare qualche fotografia nel meraviglioso contesto della Chiesa di Santa Maria e avere così un ricordo insieme alla tua mamma.

Dalle 14.30 alle 18.30, per tutte le domeniche di maggio, sarà aperta la Bottega Solidale che propone tante novità: dalle gonne in tessuto tinto a mano, alle magliette super colorate, dai nuovi colori degli scialli tessuti a mano, ai prodotti di eco-cosmesi. Tantissime sono le offerte sui prodotti alimentari, come cioccolato, cremose, scorse d’arancia e molto altro!

Se anche tu vuoi far parte del nostro team e partecipare attivamente alla gestione dello shop, all’organizzazione di eventi o alla creazione di prodotti nuovi scrivi a goodsamaritanodv@gmail.com oppure chiama Susanna al 349.5297872. Saremo davvero felici di conoscerti e di ampliare il nostro gruppo!

Cosa troverai alla Bottega Solidale?

Tra gli innumerevoli articoli per la casa (come tovaglie tinte a mano o tessute al telaio, porta torte, grembiuli, sotto piatti in foglia di banano, presine etc), gli alimentari provenienti da realtà solidali (cioccolato, cremose, marmellate, sughi, biscotti etc) e i nuovi arrivi di cosmetici eco-biologici di Verdesativa, troverai anche un’ampia scelta di accessori che stiamo ampliando e arricchendo con proposte sempre nuove. L’obiettivo infatti è quello di diventare sempre più competitivi, scegliendo per te prodotti originali e di grande qualità.

Vieni a trovarci presso la bottega solidale oppure acquista dallo shop online

La Bottega Solidale di Good Samaritan svolge un ruolo cruciale nel raccogliere fondi necessari per sostenere le attività della Wawoto Kacel, che offre alle donne opportunità lavorative, tutela della salute e supporto psicologico. La vendita dei prodotti artigianali realizzati dalle donne permette di generare reddito e favorire lo sviluppo di una rete di sostegno reciproco. Inoltre, la Bottega, consente di sensibilizzare il pubblico riguardo le sfide che affrontano le donne in contesti di vulnerabilità e all’importanza di promuovere pratiche commerciali etiche e responsabili.

Durante l’anno Good Samaritan proporrà inoltre diversi momenti per conoscere i sostenitori e mostrare loro le attività che vengono realizzate a Gulu, nord Uganda a sostegno della popolazione più vulnerabile, come i bambini e le donne. Numerosi saranno anche i momenti culturali e d’intrattenimento, come l’Aperitivo solidale di domenica 15 giugno.

Good Samaritan si distingue da più di venticinque anni per il suo instancabile impegno attraverso il sostegno a distanza, l’accompagnamento delle donne nel mondo del lavoro, il supporto ai bambini e ai ragazzi orfani, alle ragazze madri, ai gruppi di persone vulnerabili con progetti di micro credito e molti altri importanti interventi.

Se anche tu vuoi far parte del nostro team e partecipare attivamente alla gestione dello shop, all’organizzazione di eventi o alla creazione di prodotti nuovi scrivi a goodsamaritanodv@gmail.com oppure chiama Susanna al 349.5297872. Saremo davvero felici di conoscerti e di ampliare il nostro gruppo!

Suor Dorina Tadiello, in questo momento in Uganda, sta lavorando, insieme all’organizzazione locale Comboni Samaritans of Gulu, di cui Good Samaritan è il maggior donatore, per garantire un futuro ai progetti e quindi ai suoi beneficiari. Puoi seguire gli aggiornamenti delle attività e donare sul nostro sito www.good-samaritan.it