Un incontro per la comunità: alla Fondazione Molina di Varese il convegno promosso da Auser e Ascovova

Un’importante occasione di confronto e riflessione è in programma per giovedì 9 maggio 2025, a partire dalle 14.30, presso la Fondazione Molina Onlus di Varese. Auser e Ascovova organizzano un incontro pubblico dedicato a temi di grande rilevanza sociale, con il titolo emblematico “Insieme per il bene comune”.

L’evento si propone come momento di approfondimento e condivisione sui servizi e sulle attività che le due realtà promuovono quotidianamente al fianco della popolazione anziana e fragile, in un contesto di crescente bisogno di supporto e solidarietà.

Il pomeriggio sarà aperto dai saluti istituzionali di Paolo Morandi, Presidente di ASCOVOVA, Giovanni Colombo, Presidente di Auser Varese, Massimiliano Farinelli, Presidente della Fondazione Molina.

A seguire, si entrerà nel vivo del dibattito con una serie di interventi qualificati. Tra i relatori Ermanno Rondi, Presidente di Confcooperative Insubria, Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lombardia e Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Gianluigi Rago, Direttore delle Attività Sociali di ATS Insubria, Stefano Ambrosini, Direttore della Fondazione Molina, Marta Cattaneo, Presidente di Auser Lombardia e Gianni Colombo, Presidente di Auser Varese.

L’incontro rappresenta un momento di dialogo con le istituzioni e il territorio, per valorizzare il ruolo fondamentale del volontariato e del terzo settore nella costruzione di una comunità inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più fragili.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza. È gradita conferma della presenza per una migliore organizzazione dell’accoglienza.