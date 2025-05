Un nuovo volto per il campetto al Campus, il progetto finanziato dalla lotteria della Pallacanestro Varese

Una città, uno sport, una squadra, una passione lunga 80 anni. In occasione dell’anniversario della Pallacanestro Varese, torna la lotteria del Basket Siamo Noi con la speciale edizione Coltiviamolo in ogni angolo. «Un’iniziativa che non solo celebra questo importante traguardo per la storia della nostra pallacanestro, ma che rappresenta anche un’opportunità per fare qualcosa di concreto per la città di Varese,

contribuendo al restyling di uno dei luoghi simbolo del basket cittadino: il campetto esterno del Campus di Varese».

La nuova edizione della lotteria – promossa dall’associazione biancorossa – non si limita a proporre premi di grande valore, come una vacanza all-inclusive a Marsa Alam, una bicicletta MV Agusta o uno smartphone Motorola Edge 50 Neo, ma punta soprattutto a dare nuova vita a uno spazio pubblico. L’intervento prevede anche una pavimentazione artistica firmata da Francesca Cassani, in arte NineInThePaint, che trasformerà il campo in un’opera d’arte urbana, «donando a questo spazio un valore artistico e simbolico che rappresenta la passione e la storia del basket varesino».

Quest’anno la lotteria è infatti denominata Coltiviamolo in ogni angolo, e il suo scopo è quello di: «raccogliere fondi per supportare i tanti progetti del Basket Siamo Noi, fra i quali c’è il rinnovamento di uno dei campetti all’aperto del Campus, un impianto che ha visto crescere generazioni di atleti e appassionati e che oggi, grazie alla nostra comunità, sarà restituito alla città con una nuova veste – spiega l’associazione -. La Lotteria non è solo un’occasione per vincere premi prestigiosi, ma soprattutto un’opportunità per celebrare insieme lo sport che ci tiene uniti, restituendo a tutti un luogo dove praticarlo, allenarsi e crescere. Un playground per Varese, per la comunità, per tutti noi. Un modo per festeggiare la storia di Varese dando una concreta occasione di crescita al futuro di questo sport. “Coltiviamolo in ogni angolo” non è solo una lotteria: è un atto d’amore per la nostra città, per il nostro sport, per la nostra comunità. Partecipare significa fare parte di un progetto che celebra la storia del basket a Varese e ne prepara il futuro. È l’occasione perfetta per fare squadra, per sostenere la causa del nostro basket e per regalare a Varese un campo dove praticarlo con passione».