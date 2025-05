Un punto di riferimento per chi sta cercando lavoro, inaugurato lo sportello Openjobmetis a Materia

Entra in funzione lo sportello di Openjobmetis a Materia, la nuova sede di VareseNews a Sant’Alessandro (Via Confalonieri, 5, Castronno). Attivo tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00, lo sportello darà alle persone che stanno cercando lavoro l’occasione di consegnare il proprio curriculum e conoscere le opportunità professionale disponibili in provincia di Varese.

Allo sportello sarà possibile parlare direttamente con le professioniste di Openjobmetis, a disposizione per fornire informazioni e consigli a chi è alla ricerca di un nuovo impiego o a chi si sta approcciando per la prima volta al mondo del lavoro. (Le posizioni aperte si possono consultare anche direttamente online sul sito di Openjobmetis)

Si tratta di un’iniziativa pensata per avvicinare la domanda e l’offerta del mercato del lavoro, utile sia a chi sta cercando nuovi sbocchi professionali, sia alle aziende che fanno fatica a trovare il personale di cui hanno bisogno.